Spis treści: 01 Samsung radzi, jak ładować telefon

02 Korzystasz z kabla do ładowania? Sprawa jest prosta

03 Uważaj na poziom naładowania

04 Jaka ładowarka do Samsunga?

Samsung radzi, jak ładować telefon

Wszyscy ładujemy swoje telefony, często codziennie, w ciągu dnia lub wieczorem. Dzięki temu bateria zapewni nam możliwość korzystania z urządzenia przez cały dzień. Bywa jednak i tak, że podczas tego procesu popełniamy pewne błędy.

Jak ładować telefon? W przypadku Samsunga firma udostępniła dość szczegółowy poradnik. Ten dotyczy nie tylko samego ładowania korzystając z poszczególnych metod, ale zwrócono też uwagę na praktyki, których powinniśmy unikać.

Korzystasz z kabla do ładowania? Sprawa jest prosta

Najbardziej oczywistym sposobem na ładowanie telefonu jest użycie ładowarki i kabla. Jeden koniec podpinamy do kostki ładującej, drugi do telefonu. Ładowarka musi zostać umieszczona w gniazdku elektrycznym. Nie ma znaczenia rodzaj stosowanego wejścia USB, o ile jest ono kompatybilne z naszym telefonem.

Istotny element to sposób, w jaki umieścimy nasz ładujący się telefon. Wiele osób ignoruje położenie smartfona, a to ważny czynnik wpływający na bezpieczeństwo ładowania. Telefon podłączony do ładowarki powinien być umieszczony na względnie twardej i stabilnej powierzchni. Nie kładźmy go na kocu, kołdrze czy poduszce. To może sprawić, że urządzenie się przegrzeje i uszkodzi, a nawet doprowadzi do pożaru. Dobrym wyborem jest ładowanie telefonu w przewiewnym pomieszczeniu.

Uważaj na poziom naładowania

Kolejna ważna porada to zwracanie uwagi na stan baterii telefonu. Aby odpowiednio zadbać o ogniwo w telefonie powinniśmy unikać rozładowywania telefonu do zera. Nie czekajmy, aż bateria całkowicie padnie. To sprawi, że znacznie szybciej straci ona swoją oryginalną pojemność. Wówczas nie pomoże nawet naładowanie do 100%, bo telefon i tak będzie działał krócej, gdyż bateria będzie słabsza.

Optymalnie jest ładować telefon zanim jego bateria spadnie do poziomu poniżej 20%. Wówczas możemy bez problemu i przeciążania baterii naładować smartfon do 80% lub więcej. W ten sposób zadbamy o odpowiednią kondycję baterii przez dłuższy czas.

Jaka ładowarka do Samsunga?

Producenci sprzętu zawsze zachęcają klientów do korzystania z oryginalnych akcesoriów i ładowarek. Nie chodzi tu wyłącznie o chęć zwiększenia sprzedaży, ale faktyczne bezpieczeństwo. Oryginalna ładowarka producenta daje nam gwarancję, że będzie odpowiednio działać z naszym telefonem.

Dobrą alternatywą są też akcesoria renomowanych producentów, którzy często oferują ładowarki dedykowane dla danych modeli, ale w nieco lepszych cenach. Trzeba jednak unikać nieznanych firm, które oferują jedynie bardzo niską cenę. Zła ładowarka do telefonu to proszenie się o kłopoty. Może się przegrzewać, uszkodzić baterię, a nawet zapalić się pod wpływem przesyłu energii.

