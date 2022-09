Na amerykańskiej stronie internetowej Samsunga już od jakiegoś czasu możemy kupić modele objęte programem "Re-Newed". Są to używane, przetestowane przez inżynierów urządzenia, którzy upewniają się, że następny użytkownik dostanie w pełni wartościowy, naprawiony sprzęt, działający na takim samym poziomie, jak nówka ze sklepu. Firma zaznacza, że wybierając odnowione urządzenia, można zaoszczędzić nawet 30 procent w porównaniu ze sprzętem, który nie trafił wcześniej w czyjeś ręce.

Odnowione smartfony są objęte taką samą roczną gwarancją, jak nowe egzemplarze. Mają też wymienioną baterię i nowy numer IMEI. Naprawiane są oczywiście ich wszystkie ewentualne usterki. Samsung podkreśla, że wybranie odnowionego modelu jest korzystne ze względów ekologicznych.

Jakie telefony objęto programem "Re-Newed"?

Aktualnie tych smartfonów nie ma zbyt wiele. Dostępne są serie Galaxy S10, S20 i S21 w wersji 5G. W oświadczeniu wydanym dla TechRadar, firma powiedziała, że do oferty Re-Newed planuje włączyć także nowe urządzenia. W przyszłości mamy tam zobaczyć całkiem nowe modele, takie jak Galaxy S23, ale i inne, świeże produkty technologicznego giganta.

I to bardzo dobry ruch ze strony marki, ponieważ aktualnie, jeśli ktoś szuka odnowionego, ale nowszego telefonu w dobrej cenie, musi skierować swój wzrok na firmy trzecie. Samsung z kolei ma łatwiejszy i tańszy dostęp do komponentów, których używa, co sprawia, że cały proces i ostateczna cena dla konsumenta może być jeszcze bardziej atrakcyjna.