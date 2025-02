Słuchasz radia internetowego? Przygotuj się na opłatę

Co to jest radio internetowe?

Wyobraź sobie, że masz radio, ale zamiast anteny, która łapie fale radiowe, podłączasz je do internetu. To jest właśnie radio internetowe.

Aby mieć do niego dostęp, konieczne jest skorzystanie z urządzenia posiadającego połączenie z siecią. Potrzebujemy więc do tego telefonu, tabletu, laptopa czy komputera stacjonarnego. Dowolność sprzętu przekłada się na wygodę w słuchaniu takiego radia. Możemy go swobodnie używać nie tylko w domu, ale też w drodze do pracy lub szkoły, w pociągu czy na spacerze.