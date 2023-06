Ukraińscy piloci chwalą się swoimi umiejętnościami

Uwieczniony niski przelot śmigłowca Mi-24 oznacza, że maszyna przygotowuje się do ataku na pozycje rosyjskiego okupanta. Flary zrzucane są przez załogę, by ukryć maszynę i jednocześnie przystąpić do atakowania pociskami pozycji żołnierzy.

Piloci każdego dnia bohatersko unikają zestrzelenia przez rosyjskiego okupanta, dostarczając broń i zapasy dla żołnierzy na linię frontu. Chociaż spora część statków powietrznych naszego sąsiada została zniszczona przez rosyjskiego agresora, to jednak Ukraina może liczyć na stałe dostawy nowych maszyn.