Kiedyś Snapchat był jedną z najpopularniejszych aplikacji wśród nastolatków. Lata jego świetności już przeminęły, a miejsce na szczycie zajął TikTok. Nie zmienia to faktu, że Snapchat nadal trzyma się na powierzchni i pojawia się w rankingach najczęściej pobieranych aplikacji na świecie. W 2021 roku platforma społecznościowa zajęła ósme miejsce, a pobrało ją ponad 200 milionów użytkowników.

Firma nie zamierza rezygnować z aplikacji do wysyłania zdjęć i nagrań, lecz chce się również skupić na innych rzeczach. Snap, podobnie jak Meta i Apple, jest zainteresowany rozwojem technologii rozszerzonej rzeczywistości. Przedsiębiorstwo debiut ma już za sobą i zdążyło stworzyć swoje pierwsze okulary AR, lecz nie zostały one dopuszczone do sprzedaży. Osoby, które miały z nimi styczność twierdzą, że chociaż ich wykonanie jest najwyższej jakości, tak przegrzewają się po niespełna 10 minutach użytkowania, a wyświetlacze są tak małe, że dłuższe patrzenie przez nie jest niekomfortowe. Snap Spectacles AR to inteligentne okulary, przeznaczone do nagrywania wideo dla usługi Snapchat. Wyposażone są w obiektyw aparatu i są w stanie nagrywać krótkie fragmenty wideo i synchronizować je ze smartfonem, aby przesłać je na konto użytkownika.

Wszystko wskazuje na to, że Snap nadal planuje inwestować w rozwój rozszerzonej rzeczywistości. Firmy technologiczne są zgodne, że w przyszłości okulary AR mogą nam całkowicie zastąpić smartfony. Jednak jak napisać wiadomość bez klawiatury? Rozwiązanie głosowe na pewno się nie przyjmie. Analiza ruchu gałek ocznych? Oczy mogłyby rozboleć od takiej pracy. Coraz częściej pojawia się opinia, że rozwiązaniem sytuacji może być interfejs w jakiś sposób połączony z mózgiem.

Snap ogłosił ostatnio że nabył NextMind, czyli neurotechnologiczny startup z siedzibą w Paryżu, stojący za stworzeniem opaski na głowę, która pozwala użytkownikowi kontrolować pewne aspekty komputera - takie jak celowanie z broni w grze wideo lub odblokowywanie ekranu blokady iPada - za pomocą swoich myśli. Firma zajmuje się rozwojem interfejsu mózg - komputer. Najprawdopodobniej zespół badawczy NextMind i ich technologie zostaną ostatecznie wykorzystane do opracowania i rozwoju przyszłych wersji okularów Snap Spectacles AR.