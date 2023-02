SpaceX uderza w Siły Zbrojne Ukrainy. Drony bez kosmicznego internetu

SpaceX znowu podcina skrzydła Ukraińcom

— Wiemy, że wojsko używa ich do komunikacji i to jest w porządku — powiedziała Shotwell. — Ale naszym zamiarem nigdy nie było wykorzystanie ich do celów ofensywnych — dodała.

SpaceX zapewniło kosmiczny internet Starlink armii ukraińskiej niemal na samym początku agresji Rosji na Ukrainę. Ta technologia miała służyć obywatelom do walki z rosyjską propagandą. Tymczasem system został wykorzystany przez armię, zarówno do komunikacji pomiędzy oddziałami, jak i do kontrolowania dronów latających czy pływających.