Spotify musi wprowadzić te zmiany. Bez nich rezygnuję z apki

Spis treści: 01 Spotify jest super, ale...

02 Hi-Fi w Spotify, czyli lepszy dźwięk

03 Spotify Wrapped cały rok, czyli statystyki

04 Sztuczna inteligencja w Spotify

Spotify jest super, ale...

Korzystam z aplikacji Spotify od dobrych 8 lat. Był to mój pierwszy kontakt ze streamingiem muzyki i do dziś nie zdecydowałem się na zmianę platformy. Testowałem oczywiście inne oferty, jak choćby Apple Music czy platformę od YouTube, jednak siła przyzwyczajenia zawsze wygrywała. Nie ma w tym nic dziwnego.

Szczerze przyznam, że Spotify zawsze spełniało moje oczekiwania. Wystarczająca (przynajmniej dla mnie) baza muzyki, niezłe algorytmy, wszystkie interesujące podcasty i przyjemny interfejs. Do tego mamy stałą od lat cenę. Czy można chcieć więcej? Jak najbardziej! Oto rzeczy, których ewidentnie brakuje mi w Spotify.

Reklama

Hi-Fi w Spotify, czyli lepszy dźwięk

Jakość dźwięku Spotify jest po prostu okej, ale to za mało. Zwłaszcza gdy na rynku dostępnych jest coraz więcej genialnych zestawów słuchawkowych, a konkurencja nie śpi. Wystarczy sprawdzić porównanie jakości dźwięku na poszczególnych platformach. Dowiemy się w ten sposób, że oferta Spotify nie jest wcale tak atrakcyjna.

Na szczęście coraz więcej plotek sugeruje, że niedługo Spotify pozwoli na skorzystanie z nowej, bogatszej oferty. Pakiet Supremium ma być co prawda droższy, ale w zamian zagwarantuje dostęp do 24-bitowego, bezstratnego formatu dźwięku. Moje słuchawki już się cieszą - podobnie zresztą jak i uszy.

O Spotify Hi-Fi pisaliśmy niedawno. Wiele wskazuje na to, że nowa jakość na platformie powoli staje się faktem. Potencjalnie nowy pakiet mógłby kosztować w Polsce około 40 złotych. To dwukrotnie więcej niż dotychczasowy koszt zwykłego Premium, jednak za jakość będzie warto dopłacić.

Spotify Wrapped cały rok, czyli statystyki

W Spotify bardzo brakuje mi panelu ze statystykami naszego profilu. Raz do roku otrzymujemy dostęp do podsumowania Spotify Wrapped i jest to świetnie, ale to za mało. Dlaczego nie możemy sprawdzić, co królowało na naszych playlistach w danym tygodniu, miesiącu czy wybranym okresie? Taka funkcja mogłaby zostać wzbogacona o ciekawostki (np. miejsce w rankingu słuchaczy danego artysty), czy ciekawostki związane z naszymi preferencjami.

Obecnie jedynym sposobem na sprawdzenie naszych statystyk "od ręki" jest korzystanie z trackerów Spotify. To zewnętrzne programy, w których logujemy się przy pomocy naszego konta. W ten sposób otrzymamy wykres lub listę często słuchanych utworów lub artystów. Nie jest to jednak ani specjalnie ładne, ani też zbyt szczegółowe.

Świetnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie opcji sprawdzenia naszych statystyk. Nie chodzi nawet o zrezygnowanie z Wrapped, a po prostu cząstkowe informacje na temat tego, czego, jak i kiedy słuchamy. Daniem głównym byłoby oczywiście coroczne podsumowanie, a w międzyczasie moglibyśmy rzucić okiem na to, co nam w duszy gra.

Zobacz: Kiedy Spotify Wrapped 2023?

Sztuczna inteligencja w Spotify

Pogłoski o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w Spotify pojawiły się już jakiś czas temu. Przyznam, że to jedna z bardziej ekscytujących rzeczy, jaka może przytrafić się tej platformie. Możliwości AI są praktycznie nieograniczone, dzięki czemu doświadczenie płynące ze streamingu muzyki byłoby jeszcze lepsze. No dobra, ale w jaki sposób można to wykorzystać?

Pierwszym przykładem z brzegu jest automatyczne tłumaczenie podcastów. Na pewno widzieliście nagrania, w których znane postaci przemawiały swoim głosem, lecz w nie swoim języku - na przykład Bill Gates czy Albert Einstein po polsku. To samo narzędzie może być wykorzystane przy generowaniu tłumaczeń do podcastów. Jest to jednak o tyle świetne, że nie wymaga pracy lektora czy generowania napisów. Ot, autor słuchowiska automatycznie staje się dostępny dla ludzi mówiących innym językiem.

To jednak nie koniec, bo AI może przecież poprawiać utwory, czyli tworzyć automatyczne remastery, a nawet tworzyć nowe piosenki znanych artystów. To ostatnie na razie bym zostawił, ale pozostałe opcje są bardzo ciekawe.

Polecamy na Antyweb: Dzielisz konto Netflix z innymi? Oto sposób na przejście weryfikacji