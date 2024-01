Spis treści: 01 Darmowe Spotify Premium

02 Spotify za darmow Żabce

03 Abonamenty z Żappki - czy to się opłaca?

Darmowe Spotify Premium

Na pewno znacie Spotify, kojarzycie też Żappkę, czyli specjalną aplikację popularnej sieci sklepów. Teraz połączcie obie te rzeczy w jedno, a otrzymacie darmową wersję premium popularnej apki do streamowania muzyki. Jak to możliwe? Wszystko dzięki nowej promocji, która jest dostępna we wspomnianej aplikacji z programem lojalnościowym.

Już teraz posiadacze Żappki mogą wymienić zbierane punkty na aż 3 miesiące Spotify Premium za darmo. Oferta weszła w skład katalogu produktów cyfrowych, które można otrzymać za darmo w zamian za punkty. Znajdziemy tam również m.in. kody rabatowe do niektórych serwisów, czy dostęp do usług takich, jak platformy z cyfrowymi książkami i nie tylko. Jak skorzystać z promocji?

Spotify za darmow Żabce

Aby odebrać Spotify za darmo na 3 miesiące, musimy najpierw uruchomić aplikację Żappka. Teraz należy przejść do menu o nazwie Wszystko za żappsy. Możliwe, że to zostanie wyświetlone na samej górze, w innym wypadku należy poszukać w dalszej części menu, przesuwając ekran.

Po uruchomieniu tego katalogu na pierwszym miejscu znajdziemy omawianą promocję jako nowość, czyli Spotify Premium 3 miesiące za darmo. Koszt tej nagrody to 500 żapsów. Aby zdobyć taką liczbę punktów, należy uzbierać odpowiednią liczbę żappsów. Jakie zakupy są wymagane, aby je zdobyć? Obecnie przelicznik to 4 żappsy za 1 zł. Oznacza to, że 500 żappsów osiągniemy po wydaniu 125 złotych. To sporo, ale w tej cenie kupujemy produkty, a punkty są dodatkiem.

Zdjęcie Spotify Premium w Żabce. / Żabka / materiał zewnętrzny

Warto zaznaczyć, że promocja skierowana jest wyłącznie dla nowych użytkowników. Jeżeli macie już Spotify Premium, to niestety nie będziecie mogli skorzystać z tej oferty. Z kolei osoby bez historii subskrypcji bez problemu wykorzystają kod i zaoszczędzą sporo pieniędzy. Ile dokładnie?

Po ostatniej podwyżce, cena pakietu indywidualnego Spotify wzrosła do 23,99 zł. Oznacza to, że 3 miesiące są wydatkiem rzędu 72 złotych. Miły dodatek i prezent za zakupy.

Abonamenty z Żappki - czy to się opłaca?

Jeżeli zbieracie żappsy to na pewno zastanawialiście się, na co opłaca się je wydać. Istny szał zakupów za punkty następuje z reguły pod koniec roku, gdy sklep przypomina o wygaszaniu uzbieranych kwot. Czy opłaca się skorzystać z cyfrowych usług w aplikacji?

Zasadniczo tak, o ile w ogóle możecie z nich skorzystać. Często oferty skierowane są do nowych użytkowników, którzy - tak jak w przypadku Spotify - nie mieli wcześniej pakietu premium lub innego abonamentu. Warto regularnie śledzić nowości w aplikacji, bo czasami trafiają się naprawdę ciekawe oferty. Aktualnie można zdobyć m.in. 60 proc. zniżki na przejazd z FREENOW.