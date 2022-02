Lifestyle DVB-T2. Kiedy zmiany w naziemnej telewizji cyfrowej?





DVB-T2 - kiedy nastąpi zmiana sposobu nadawania telewizji naziemnej?

Już w tym roku Polska przejdzie ze starego systemu DVB-T na DVB-T2, sama konwersja odbędzie się w czterech etapach. To, kiedy obywatele mogą spodziewać się przejścia na nowy standard zależy od województwa, w którym mieszkają. Odbędzie się to:

28 marca dla województw: dolnośląskiego i lubuskiego,

25 kwietnia dla województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego,

23 maja dla województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego,

27 czerwca dla województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Sprzedajesz stary dekoder? Uważaj! Możesz zapłacić karę!

Zmiany w standardzie elektroniki to zawsze dobry czas dla internetowych oszustów, którzy wykorzystują zamieszanie do zarobku. W obliczu nadchodzących zmian nie trzeba się martwić w przypadku zakupu telewizora. Każdy model wyprodukowany od 2019 roku powinien obsługiwać nowy standard NTC. Prawdziwy problem pojawia się w przypadku dekoderów. Wraz z wprowadzeniem nowego standardu nadawania telewizji naziemnej, stare dekodery obsługujące DVB-T będą mogły służyć co najwyżej jako podstawki.

Kto będąc przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż dekoderów telewizyjnych [...] dokonuje sprzedaży użytkownikowi końcowemu dekodera telewizyjnego niespełniającego wymagań [...] podlega karze pieniężnej czytamy w projekcie ustawy.

Nie tylko oszuści i nieuczciwi sprzedawcy mogą wystawić przestarzały sprzęt, lecz również osoby zupełnie nieświadome. Do sejmu trafił projekt ustawy, który przewiduje karę pieniężną "w wysokości do 3 proc. przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym".

Niestety, karą zagrożeni są tylko przedsiębiorcy, osoby prywatne nadal będą mogły sprzedawać sprzęt, który już za niedługo stanie się bezużyteczny. Dlatego apelujemy o dokładne sprawdzanie specyfikacji urządzenia przed zakupem. Szczególnie, jeśli dokonujemy go przez portal aukcyjny, jak Allegro i OLX. Właściciele portalu Allegro wystosowali już specjalny komunikat do sprzedawców, by byli pewni działania ich urządzeń w nowej technologii.