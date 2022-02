Dla widzów korzystających wyłącznie z naziemnej telewizji cyfrowej, zmiana technologii na DVB-T2 to szereg pytań.

to szereg pytań. Czy będą zmuszeni do wymiany telewizora na nowszy model przystosowany do tej technologii?

A może jednak tańszą opcją będzie zakupienie dekodera i anteny?

Upewnij się, kiedy nastąpi przejście na DVB-T2 i jak sprawdzić urządzenia w swoim domu.

Kiedy DVB-T2 będzie dostępne w Polsce?

Przejście na nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej podzielony został na cztery etapy. W każdym dołączane będą kolejne województwa. Telewizja DVB-T2 dostępna będzie od:

Reklama

28 marca dla województw: dolnośląskiego i lubuskiego,

dla województw: 25 kwietnia dla województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego,

dla województw: 23 maja dla województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego,

dla województw: 27 czerwca dla województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Prace przygotowawcze do uruchomienia nowego standardu telewizji już są w toku. Konieczna jest wymiana infrastruktury nadawczej , nad którą pieczę sprawują dostawcy usługi.



Wideo youtube

Jak sprawdzić, czy telewizor jest gotowy na DVB-T2

Nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej oznacza techniczną zmianę jakości nadawania. Może zdarzyć się, że nawet telewizor posiadający wbudowany dekoder DVB-T2 nie będzie rozpoznawać nadawanych transmisji. Zależy to od kodeków wbudowanych w dekoder. Jak upewnić się, że będziemy w stanie oglądać telewizję w naszym domu?

Technologia DVB-T2 w 2022 roku. Duże zmiany w naziemnej telewizji cyfrowej



Jedną z metod zweryfikowania informacji o naszym telewizorze jest zapoznanie się z instrukcją obsługi. To tam zazwyczaj zawarte są informacje o obsługiwanych przez urządzenie kodekach. Jeśli z jakiegoś powodu nie posiadamy instrukcji, takie informacje możemy pozyskać również ze strony producenta naszego telewizora. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy wśród dostępnych kodeków widnieje HEVC (H.265).

Istnieje również możliwość zweryfikowania naszego sprzętu na stronie telewizjanaziemna.pl. Podajemy tam markę i model naszego urządzenia. Jeśli nie znamy dokładnego typu sprzętu, możemy go znaleźć na naklejce znajdującej się przeważnie na tylnej części urządzenia.

Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia DVB-T2 na telewizorze będzie ustawienie automatycznego strojenia kanałów. Nadawcy wydali już kilka programów testowych pod nową technologię. Jeśli automatyczne strojenie nic nie dało, to znak, że nie posiadamy telewizora z DVB-T2.

Telewizor nie obsługuje DVB-T2. Co robić?

Możemy zastanowić się nad wymianą telewizora na taki z technologią DVB-T2. Znalezienie takiego urządzenia nie zajmie dużo czasu. Większość modeli z lat 2018-2020 posiada już wbudowany dekoder DVB-T2. Znajduje się on również obowiązkowo w każdym modelu wydanym po 2020 roku. Wynika to z ustawy o zmianach technologii telewizji naziemnej.

Pewność zakupu telewizora z DVB-T2 zależna jest wyłącznie od naszej chęci weryfikacji informacji. W momencie zakupu sprzętu, warto dokładnie zapoznać się ze specyfikacją techniczną. Zazwyczaj jest ona dostępna zarówno w sklepie, jak i na stronie producenta. Jeśli wciąż posiadamy pewne niepewności - warto poprosić o pomoc sprzedawcę.

Może się zdarzyć, że nasz telewizor nie wspiera DVB-T2 pomimo wbudowanego dekodera. Co wtedy robić?

Przeważnie są to telewizory, które wspierają DVB-T2, lecz nie posiadają specyficznych kodeków. Taka sytuacja może miejsce z telewizorami zakupionymi poza polskim rynkiem, mającymi wbudowane blokady systemowe.

Jeśli nie chcemy wydawać pieniędzy na nowy telewizor, możemy w zamian zakupić tuner DVB-T2. Koniecznie musi on posiadać standard odbioru HEVC. Kwota takiego urządzenia nie powinna przekroczyć 100 zł.

Jaką antenę wybrać do DVB-T2?

Sygnał DVB-T2 HEVC będzie nadawany w paśmie UHF. Tym samym, w którym nadaje obecnie naziemna telewizja cyfrowa. Nie trzeba będzie więc zmieniać anteny odbiorczej.

Dofinansowanie dekodera do odbioru DVB-T2

Nie każdego stać na zakup dekodera DVB-T2. Zgodnie z założeniami ustawy dotyczącej zmiany technologii, gospodarstwa domowe mogą zgłaszać się o wsparcie w dofinansowaniu dekoderów zgodnych z nową technologią. Dlatego też przekazane zostaną środki w wysokości 100 zł każdej rodzinie, która zgłosi potrzebę wsparcia. Fundusze otrzymane na podstawie zgłoszenia pokryją zakup dekodera DVB-T2, który gwarantuje poprawne odbieranie naziemnej telewizji cyfrowej. O taką pomoc może zgłaszać się wyłącznie jedna osoba na gospodarstwo.

Jak możemy zawnioskować o fundusze na zakup dekodera DVB-T2? Wypełniamy i składamy formularz - w formie elektronicznej lub papierowej. Jest możliwość, by w naszym imieniu wniosek złożyła osoba trzecia - ktoś z rodziny lub współlokator. Po złożeniu dokumentów osoba podana w formularzu otrzyma pisemne potwierdzenie przyznania świadczeń na zakup dekodera DVB-T2. Z tym dokumentem należy się skierować do wspierającego akcję sklepu z elektroniką. Dokument zobowiązuje do jednorazowego zmniejszenia kwoty za dekoder o 100 zł.

Powstałe przepisy mają na celu nie tylko zapewnienie użytkownikom pełnego dostępu do nowych funkcjonalności, ale również ograniczenie sprzedaży urządzeń nieprzystosowanych do nowej technologii (dekoder bez DVB-T2). Jeśli sprzedawca handluje towarem, który jest niezgodny z obowiązującym standardem - czekają go wysokie kary finansowe.

Lifestyle Ile kosztuje Netflix i jak go wykupić? Ceny pakietów w 2022 roku







Jak przygotować się do zmiany technologii na DVB-T2

Najbezpieczniej jest poczekać do momentu uruchomienia nowej technologii. Wtedy będziemy pewni na 100 procent czy posiadane urządzenia obsługują nowy standard nadawania. Jeśli okaże się, że nie, powinniśmy się zastanowić nad zakupem telewizora lub dekodera z DVB-T2. Nie musimy się z tym spieszyć. Wnioski o dofinansowanie można składać do końca 2022 roku.

Jeśli wolimy już teraz przygotować się na zmiany, musimy ostrożnie dokonywać zakupów. Sprzęt kupujmy wyłącznie w zaufanych punktach, gdzie otrzymamy paragon i możliwość zwrotu towaru.

Starajmy się również unikać zakupów dekoderów DVB-T2 przez Internet. Nawet właściciele portalu Allegro wystosowali specjalny komunikat do sprzedawców, by byli pewni działania ich urządzeń w nowej technologii.

Osoby korzystające z telewizji cyfrowej, kablowej lub satelitarnej nie mają powodów do obaw. Programy dostarczane do tej grupy przekazywane są na zasadach innej technologii. Z wejściem w życie nowej wersji naziemnej telewizji cyfrowej odbiorcy innej technologii nie odczują żadnych zmian. Powyższe porady skierowane są wyłącznie do tych widzów, którzy korzystają tylko z telewizji naziemnej.





Zobacz video:





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polsat Doku: Japonia jakiej jeszcze nie znacie Polsat Doku