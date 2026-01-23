Starlink poprzedni raz staniał w Polsce w czerwcu 2025 r. Styczeń br. przyniósł kolejne obniżki cen. Ile trzeba zapłacić za internet satelitarny SpaceX i jakie opcje są do wyboru?

Polski cennik internetu satelitarnego Starlink w 2026 roku

Cennik internetu satelitarnego SpaceX do wykorzystania w domu nie uległ zmianom. Do wyboru nadal mamy dwie opcje i są to:

W domu lite - 149 złotych/miesiąc

W domu - 215 złotych/miesiąc

W obu wymienionych planach Starlink zapewnia dostęp do internetu bez limitu danych. Zmiany wprowadzono dla pakietów przeznaczonych do użytkowania poza domem.

Mini:

z limitem 100 GB - 175 złotych/miesiąc

bez limitu danych - 430 złotych/miesiąc

Standard:

z limitem 100 GB - 175 złotych/miesiąc

bez limitu danych - 430 złotych/miesiąc

Czym więc różni się opcja Mini od Standard? Inna jest cena sprzętu niezbędnego do korzystania z usługi. Cennik prezentuje się następująco.

zestaw Mini - 729 złotych

zestaw Standard - 1499 złotych

Sprzęt jest więc teraz tańszy i w ten sposób można zaoszczędzić kilkaset złotych. Składając zamówienie trzeba liczyć się jeszcze z dodatkowym wydatkiem na poziomie 101 złotych, co obejmuje koszty wysyłki oraz obsługi. Przy okazji warto dodać, że poprzedni limit dla opcji "W Drodze" wynosił 50 GB, a więc teraz został podwojony.

Internet Starlink "W Drodze" może być użytkowany także za granicą

Pakiety "W Drodze" umożliwiają również uzyskiwanie dostępu do internetu satelitarnego SpaceX także poza granicami Polski. Warto jednak dodać, że Starlink stawia tu ograniczenie do dwóch miesięcy. Korzystając z usługi można liczyć na pobieranie danych z prędkością około 65-260 Mb/s oraz wysyłanie 15-35 Mb/s.

Warto dodać, że Starlink w Polsce oferowany jest również w pakietach dla firm. W przypadku opcji "Priorytetowe Lokalnie" ceny zaczynają się od 170 złotych/miesiąc. Natomiast w wersji "Priorytetowe Globalnie" od 1035 złotych/miesiąc. W zależności od limitu danych ceny sięgają nawet blisko 9 tys. złotych.

W ramach ciekawostki warto dodać, że Starlink wkrótce będzie miał konkurencję. Firma Blue Origin zapowiedziała własny internet satelitarny o nazwie TeraWave.

''Wydarzenia'': E-rejestracja już działa. Na razie zapisy na kardiologię, cytologię i mammografię Polsat News Polsat News