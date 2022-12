Studenci w Chinach wymyślili "kurtkę-niewidkę". Ukrywa przed... kamerami

I chociaż projekt skierowany jest do Chińczyków, którzy mogą w ten sposób choćby częściowo chronić swoją prywatność, bo wystarczy tylko przypomnieć, że Chiny mają największy na świecie system nadzoru i inwigilacji (szacuje się, że obywateli Państwa Środka "pilnuje" na co dzień 540 mln kamer, które instalowane są również w miejscach pracy - ostatnio głośno było o firmie podglądającej pracowników nawet w toaletach!), to prof. Wang nie ukrywa również możliwych zastosowań militarnych, tj. do unikania wykrycia przez drony czy inne wyposażenie kontrolowane przez AI.

