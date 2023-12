Komputerem o największej mocy obliczeniowej nadal jest amerykański Frontier. Jednakże może się to zmienić już w przyszłym roku, kiedy Australijczycy uruchomią swój superkomputer, który ma być "jak ludzki mózg".

Powstanie superkomputer "podobny" do ludzkiego mózgu

Australijscy naukowcy budują nowy superkomputer, który ma zadziwić świat. Znany jest jako DeepSouth i rozwijany jest przez Western Sydney University. Według planów ma zostać uruchomiony już w przyszłym roku, jednakże jak na razie nie zdradzono konkretnej daty.

Według dostępnych informacji superkomputer będzie zdolny do wykonywania aż 228 bilionów operacji synaptycznych na sekundę, co jak podają szacunki, ma być porównywalne z szybkością operacji w ludzkim mózgu.

- Postęp w zrozumieniu sposobu, w jaki mózg dokonuje obliczeń za pomocą neuronów, jest hamowany przez naszą niezdolność do symulowania na dużą skalę sieci podobnych do mózgu - powiedział André van Schaik, dyrektor Międzynarodowego Centrum Systemów Neuromorficznych na Western Sydney University.

Stworzenie DeepSouth ma umożliwić lepsze zrozumienie, w jaki sposób nasze mózgi mogą wykorzystywać ograniczoną moc do przetwarzania ogromnych ilości informacji. W konsekwencji może to doprowadzić do zrewolucjonizowania naszego podejścia do tego organu.

- Symulowanie impulsowych sieci neuronowych na standardowych komputerach przy użyciu procesorów graficznych i wielordzeniowych jednostek centralnych jest po prostu zbyt wolne i energochłonne. Nasz system to zmieni - dodał van Schaik.

Z kolei Ralph Etienne-Cummings z Johns Hopkins University w Baltimore stwierdził, że DeepSouth zmieni zasady gry w neuronauce. Powiedział: - Jeśli próbujesz zrozumieć mózg, będzie to sprzęt, na którym możesz to zrobić.

Badacz jest zdania, że technologia znajdzie się w kręgu zainteresowań neurologów, a także naukowców, którzy chcą stworzyć nowe rozwiązania inżynieryjne w zakresie sztucznej inteligencji. Jednocześnie trwają prace nad opracowaniem tzw. komputerów biologicznych, które zasilane byłyby żywymi komórkami mózgowymi.

Kolejnym krokiem będą cyborgi?

Futuryści już wieszczą, że "kolejnym krokiem w rozwoju" będzie zaimplementowanie jednego z superkomputerów do maszyny, przez co powstaną prawdziwe cyborgi. Umieszczenie DeepSouth w humanoidalnym urządzeniu nie będzie jak na razie możliwe, ponieważ wielkość tego komputera znacznie przekracza wielkość ludzkiego mózgu.

Jednakże nie oznacza to, że w najbliższej przyszłości człowiek nie stworzy specjalnego komputera wielkości organu o takiej samej, lub wyżej mocy obliczeniowej. Należy też przypomnieć, że w ostatnim tygodniu Elon Musk zaprezentował swojego najnowszego robota humanoidalnego odznaczającego się wyjątkową płynnością ruchu, która do złudzenia przypomina ruchy człowieka.