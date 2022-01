Superszybka sieć w naszych domach. Oto potęga Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 to kolejna wersja standardu łączności bezprzewodowej, która powstaje pod nazwą 802.11be. To będzie duża rewolucja na miarę powstania sieci 5G. Nowy standard pozwoli zwiększyć prędkość przesyłu danych z 9,6 Gb/s (Wi-Fi 6E) do aż 40 Gbps.

Oznacza to niesamowitą wygodę w wymianie multimediów w naszych domach. Z Wi-Fi 7 będziemy mogli liczyć na przesłanie filmu Blu-ray "ważącego" 25 GB w ciągu sekund. Nowe urządzenia 802.11be będą wyposażone w aż 16 anten do transmisji oraz odbierania danych. Twórcy tego standardu zapewniają, że połączenia z routerów będą znacznie stabilniejsze od tych obecnie wykorzystywanych.

Wi-Fi 7 zapewni superszybki transfer danych

Wi-Fi 7 sprawi, że odtwarzanie filmów w jakości 8K będzie znacznie przyjemniejsze. Za względu na dużą przepustowość sieci, przyspieszy również rozwój technologii AR i VR. Na razie Wi-Fi 7 wciąż znajduje się w fazie testów. Giganci technologiczni planują rozpoczęcie wdrażania nowego standardu na rok 2023. W rzeczywistości pierwsze urządzenia zgodne z 802.11be zaczną pojawiać się w naszych domach nie prędzej niż w 2024 roku.

Warto kupić router obsługujący standard Wi-Fi 6

Przy okazji standardu Wi-Fi 7 nie można nie wspomnieć, że standard szóstej generacji Wi-Fi 6 (802.11ax) jest w stanie osiągnąć prędkość do 9,6 Gb/s. To ok. 3 Gb/s szybciej niż w przypadku poprzedniego standardu, czyli w routerach, które większość z nas ma w domu.

Już sam obecnie wdrażany standard Wi-Fi 6 oferuje cztery razy większą przepustowość przesyłu danych oraz więcej urządzeń możliwych do podłączenia do jednej sieci. Zanim zatem Wi-Fi 7 trafi pod strzechy, warto zainteresować się nowymi routerami oferującymi dobrodziejstwa Wi-Fi 6 (802.11ax). Na pewno odczujemy różnicę w codziennej pracy czy udostępnianiu multimediów.