Zajęło mi to jakieś 7 minut, z czego po drodze zdążyłem jeszcze zaparzyć kawę. Takie narzędzia, z całą prostotą obsługi i niezłą jakością efektu finalnego mogą zupełnie zrewolucjonizować rynek mediów i barier językowych. Wyobraźmy sobie podcastera, który tworzy niesamowicie ciekawe treści - po polsku, angielsku czy jakimkolwiek innym języku. Niezależnie od swoich umiejętności, może on przygotować odcinek tylko dla określonej przez język grupy odbiorców.

A co, gdyby dało się automatycznie przetworzyć takie nagranie na dowolną liczbę innych języków, bez dodatkowych nakładów pracy i kosztów? Nagle okazuje się, że twórca treści z Polski bez problemu dotrze do odbiorców z USA, Anglii, Niemiec, Francji, świata hiszpańskojęzycznego i nie tylko. Kilka kliknięć pozwala wejść ze swoim contentem tam, gdzie wcześniej droga była zamknięta. Choć akurat Świat według Kiepskich najbardziej i tak cieszy Polaków.

Bardzo łatwo dojść do wniosku, że jeden z najważniejszych problemów w zdobywaniu świata swoim potencjałem - bariery językowe - mogą szybko zniknąć. Do tej pory nawet świetni specjaliści mogli być ograniczeni przez brak znajomości danego języka. Wszyscy wiemy, że angielski to podstawa - ale mało kto jest w stanie opanować kilka innych języków tylko po to, aby móc pracować z umiejętnościami, które i tak już posiada. Być może AI to wkrótce zmieni.

Jak wygenerować wideo w jezyku obcym? Poradnik AI

Znalezienie programów i stron internetowych z takimi narzędziami jest całkiem proste. W sieci (np. na YouTube) jest już sporo poradników dotyczących tego, jak wykorzystać istniejącą technologię. Ja przetestowałem stronę rask.ai, która pozwoliła mi na stworzenie 3 filmików nie przekraczających łącznie 3 minut za darmo. Proces jest bardzo prosty. Najpierw przesyłamy plik wideo na stronę i wybieramy interesujący nas język.

Zdjęcie Przykład transkrypcji nagrania po przetłumaczeniu wideo. / materiał zewnętrzny

Następnie trzeba chwilę poczekać, choć nie trwa to długo - maksymalnie do kilku minut. Po chwili materiał jest gotowy i możemy go odtworzyć oraz pobrać. Nie zawiera znaków wodnych. To identyczny materiał jak ten źródłowy, lecz oryginalne głosy są zastąpione przez wygenerowaną mowę zgodnie z naszym wyborem.