Sztuczna inteligencja obroni nas w sądzie? Rozprawa już w lutym

Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do przeróżnych rzeczy, a już w przyszłym miesiącu przedstawi swoje argumenty podczas rozprawy sądowej, broniąc oskarżonego. Choć robot z... metalu i kabli nie będzie stał w sali rozpraw, a przemawiać będzie z iPhone’a prosto do ucha użytkownika, sprawa jest warta uwagi — pierwszy raz dochodzi do takiej sytuacji, a w dodatku to wszystko ma dość osobliwy cel.

