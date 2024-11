Sztuczna inteligencja opracowała atlas grzybów. Ludzie trafili do szpitala

Atlas grzybów to tylko jedna z książek, która została stworzona przez sztuczną inteligencję i jest dostępna do kupienia w Stanach Zjednoczonych. Cóż… okazuje się, że poradniki pisane przez AI to niekoniecznie dobry pomysł. Z powodu rzeczonego atlasu grzybów kilka osób trafiło do szpitala.

