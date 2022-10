"Mikrofala na kółkach", tak mówi się o systemie Leonidas, który jest najpotężniejszym obecnie urządzeniem do zwalczania floty wrogich dronów. Startup Epirus zaprezentował go w 2021 roku, a już firma General Dynamics Land System zaadaptowała go w pojazdach bojowych Stryker. To połączenie idealnie nadaje się do wyrządzania ogromnych szkód wrogowi, który bazuje na dronach.

W internecie właśnie opublikowano pierwszy materiał filmowy z testów terenowych systemu Leonidas. Możemy zobaczyć tam, jak szybko “mikrofala na kółkach" neutralizuje flotę małych dronów. Trzeba przyznać, że cała akcja wygląda spektakularnie.

"Mikrofala na kółkach", czyli system Leonidas

Leonidas to urządzenie w kształcie prostopadłościanu. Jest on ułożony pionowo na wozie bojowym typu Stryker. Z frontowej ściany urządzenia emitowane są mikrofale o wysokiej mocy, które po prostu szybko niszczą wszelaką elektronikę pojazdów latających i je neutralizują.

Leonidas podczas procesu wykrywania nadlatujących dronów, wykorzystuje w swojej pracy technologie sztucznej inteligencji. Pozwalają one nie tylko ustawić urządzenie w stronę bezzałogowców, ale również obliczyć, jaką moc trzeba użyć do ich neutralizacji.

Mikrofale i sztuczna inteligencja przeciw dronom

Firma Epirus twierdzi, że jej urządzenie do zwalczania dronów jest idealnym uzupełnieniem systemów obrony powietrznej. Jako że drony odgrywają coraz większą rolę w konfliktach zbrojnych, co dobrze widoczne jest np. w Ukrainie, to takie urządzenia mogą chronić ważne obiekty miejskie przed atakiem bezzałogowców.

Leonidas ma być stale udoskonalany. W niedalekiej przyszłości pojawią się nowe wersje urządzenia o wiele większej mocy, które będą zdolne do strącania dużych dronów. Dodatkowym atutem systemu jest fakt, że można go przystosować i zainstalować w praktycznie każdym pojeździe bojowym, zatem pozwala to na uzyskanie jeszcze większej uniwersalności na polu walki.