Tani smartwatch z ekranem AMOLED

Okazuje się, że nie trzeba wydawać setek czy tysięcy złotych na smartwatch z dobrym wyposażeniem. Jeżeli chcielibyście sprawić sobie budżetowe urządzenie lub zwyczajnie nie możecie się zdecydować, czy potrzebny wam zegarek, to najnowsze modele od realme Dizo mogą was do siebie przekonać.

Firma wprowadziła na rynek dwie propozycje w kategorii smartwatchy — Dizo Watch D Pro i Dizo Watch D Ultra. Pierwsza wersja, czyli z dopiskiem Pro, robi szczególne wrażenie za sprawą wyświetlacza. Ten może pochwalić się przekątną 1,85 cala i jasnością 600 nitów.

O ile daleko mu do nowych Apple Watchy czy propozycji Samsunga, to z tańszymi urządzeniami może śmiało stawać w szranki w każdy jasny dzień. Poza tym oferuje wyświetlanie na poziomie 60 Hz. Płynność gwarantowana! Atrakcyjna jest też cena. Wynosi mniej więcej 120-125 złotych.

Drugi z zegarków, czyli realme Dizo Watch D Ultra dokłada od siebie prawdziwą wisienkę na torcie. Mowa oczywiście o wspomnianym wcześniej ekranie wykonanym w technologii AMOLED z 368 x 448 pikselami. W dalszym ciągu mowa o urządzeniu, które producent wycenił (w przeliczeniu) na zaledwie 150 złotych, co czyni go wprost bezkonkurencyjną opcją w swojej kategorii.

Na papierze wygląda świetnie

Niektóre z parametrów są wspólne dla obydwu modeli. Zarówno Pro jak i Ultra posiadają ten sam standard Bluetooth 5.3 i, jak podaje producent, „wydajny procesor” Dizo D1. Nowoczesne rozwiązanie łączności bezprzewodowej daje nadzieje na przeprowadzanie rozmów wysokiej jakości.

Producent obiecuje, że bateria wystarczy na około 7 dni pracy (wersja Pro) oraz do 10 w przypadku Ultra — nie czuwania, lecz aktywnego korzystania z funkcji zegarków. Poza standardowymi (wykonywaniem pomiarów naszego ciała, natlenienia krwi itp.) dostępne jest również śledzenie aktywności w całej gamie sportów oraz dyscyplin czy treningów. Jest ich ponad 100.

Bogata jest też możliwość personalizacja tarczy naszego zegarka. O ile sprzęt sprzedawany jest obecnie w 3 wariantach kolorystycznych (czarnym, białym i niebieskim), to wewnątrz znajdziemy około 150 różnych tarcz i wariantów pracy naszego wyświetlacza.

Jak kupić smartwatch Dizo

Obecnie nic nie wiadomo na temat globalnej premiery. Smartwatch wszedł na rynek w Indiach, skąd można go zamówić. W przeliczeniu, jak wspomniano wcześniej, cena waha się od 120 zł (model Pro) do około 150 zł (model Ultra). Raczej nie zastąpi posiadanych topowych smartwatchy, ale może znaleźć dość sporą lukę zainteresowanych.

Wśród nich znajdą się choćby takie osoby, które nie zdążyły zdecydować się na zakup inteligentnego zegarka lub opaski. Nie wiedząc, która funkcja jest dla nich istotna i co będzie podobało się najbardziej, warto postawić na tak budżetowe rozwiązanie. Mimo niskiej ceny gwarantuje szereg świetnych funkcji. A model Ultra z ekranem AMOLED to już w ogóle spore zamieszanie.