Tańszy prąd za 1000 zł. O co w tym chodzi?

W sieci pojawiają się informacje o możliwości uzyskania tańszego prądu w zamian za 1000 zł. Ma to pozwolić rzekomo na uniknięcie podwyżek cen energii. W rzeczywistości jest to nowe oszustwo. Jeśli dacie się na to nabrać, to stracicie tylko pieniądze, a tańszy prąd i tak nie zostanie przyznany.

Zdjęcie Tańszy prąd za 1000 zł. O co w tym chodzi? / Bartłomiej Magierowski / East News