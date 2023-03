Targi MWC 2023 - zdrowotne selfie, telefon chłodzony cieczą i inne najciekawsze nowinki

Nowości z MWC 2023

Mobile World Congress to cyklicznie odbywająca się impreza technologiczna skupiona wokół tematu telekomunikacji. Jak to w przypadku targów i kongresów bywa, obfituje ona w ciekawe nowinki, gadżety i pomysły, które będą wyznaczać trendy w najbliższej przyszłości.

Pora zatem rzucić okiem na najciekawsze rzeczy, które miały okazję pojawić się na kongresie do tej pory. Jeżeli jesteście gotowi na garść technologicznych nowinek, to zaczynamy przegląd!

OnePlus i chłodzenie smartfona cieczą

Chłodzenie podzespołów elektronicznych przy pomocy cieczy to temat znany od dawna. Z pewnością niektórzy z nas mają przy biurku gamingowego peceta chłodzonego w ten sposób. A co ze smartfonami? W tym wypadku temat jest sporą nowością, za które odpowiada chiński producent OnePlus. Mają ostatnio niezłą passę!

Active CryoFlux to nowatorski sposób firmy na chłodzenie smartfona. Samo zaprezentowane urządzenie wygląda kosmicznie. Paski umieszczone na tyle obudowy świecą, dając wrażenie obcowania z urządzeniem przyszłości. Co ważne, całość nie wydaje się kiczowata, jak to z reguły bywa w przypadku ekstrawaganckich urządzeń. To jednak nie koniec ogłoszeń tej marki - na rynku mają pojawić się też składane smartfony. Ciekawe, czy to kolejna rękawica rzucona Samsungowi?

Selfie dla zdrowia

Robienie sobie zdjęć przednią kamerką w smartfonie kojarzy nam się z chwilami spędzanymi w gronie znajomych czy wyjazdami. Uwiecznione chwile to fajne pamiątki, choć mogą mieć zupełnie inne zastosowanie. Kanadyjska firma Nuralogix zaprezentowała na targach rewolucyjną metodę wykorzystywania zdjęć naszej twarzy. Mają one posłużyć analizie naszego stanu zdrowia.

Mechanizm będzie skupiał się z oczywistych względów na naszej twarzy, analizując różne zmiany, a także naczynia krwionośne. Wszystko będzie działać na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji. Ta zestawi dane zebrane z naszego zdjęcia z wieloma tysiącami próbek znajdujących się w systemie.

Odpowiednio opisane zdjęcia innych osób (wraz z diagnozami i nie tylko) pozwoli wychwycić wzory występujące w przypadku danych dolegliwości. Co istotne, na potrzeby badania przyda się zwyczajna przednia kamerka ze smartfona, iPada czy komputera. Obędzie się zatem bez specjalistycznego sprzętu. Cały proces technologiczny będzie mieć miejsce w chmurze.

Przyszłość zdaniem ojca technologii

Na targach MWC nie zabrakło ojca telefonów komórkowych, czyli Martina Coopera. Mężczyzna odpowiadający za komórkową rewolucję (jeszcze przed smartfonami) miał do powiedzenia sporo ciekawych rzeczy z racji swojej obecności na imprezie. Poza obawami o rozwój sztucznej inteligencji wskazał, w którą stronę jego zdaniem pójdzie rozwój urządzeń mobilnych.

Cooper przewiduje, że w przyszłości zamienimy smartfony na niewielkie urządzenia umieszczane pod skórą właściciela. Chipy czy boty, jakkolwiek to zwać, będą stanowić przyszłość naszej komunikacji i łączności ze światem. Czy taka wizja wam odpowiada i bylibyście chętni na wszczepienie sobie pod skórę elektroniki?

Składane, rozciągane i wysuwane

Lenovo wraz ze swoją Motorolą (bo firmy te są powiązane) stawiało na dziwaczne ekrany o niespotykanych do tej pory właściwościach. Należy je obecnie rozpatrywać w kategorii ciekawostek, albowiem w obecnej fazie brak argumentów, ażeby wprowadzać je do powszechnej sprzedaży.

Firma odpowiadająca za laptopy prezentowała swój sprzęt z wysuwającym się ekranem, o którym więcej pisaliśmy tutaj. Na ten moment mamy zdecydowanie więcej wątpliwości, aniżeli zachwytu. A Motorola? Podobnie, tyle że na gruncie smartfonowym. Model Rizr to niewielki, 5-calowy telefon, którego ekran może poszerzyć się do przekątnej 6,7 cala (rozrasta się w górę).

Nowe karty SIM i coś od Nothing Phone

Firma Qualcomm kojarzona z mobilnymi procesorami zapowiedziała nowy standard SIM, a konkretniej iSIM. Na czym polega wyjątkowość pomysłu? Moduł ma być na stałe wbudowany w procesor, nie zaś stanowić odrębną całość w telefonie. Nie wiadomo gdzie, ani kiedy pojawi się taka funkcjonalność, ale zapowiada się ciekawie.

Może będzie to Nothing Phone? Firma zapowiedziała, że rozpocznie współpracę z Qualcommem i zacznie stosować te chipy w swoich nowych urządzeniach.

Jak widać, MWC 2023 może i nie dostarcza rewolucji, ale pojawiło się sporo ciekawostek. Choćby ze względu na te wymienione warto wypatrywać, co tam nowego wydarzy się w świecie technologii. Chociaż te chipy... Trochę martwią.