Spis treści: 01 Telefon dla osoby starszej - jaki wybrać?

02 Duży wyświetlacz dla seniora czy klasyczny ekranik?

03 Samsung Galaxy M13 - niedrogi smartfon dla seniora

04 myPhone Hammer 4 Dual SIM - wytrzymały telefon dla osoby starszej

05 Maxcom MS554 - duży ekran i wystarczy?

Telefon dla osoby starszej - jaki wybrać?

Przed zakupem telefonu dla seniora warto upewnić się, jakie potrzeby ma osoba starsza. Czy jest obeznana ze środowiskiem internetu, chce korzystać z sieci? Może potrzebuje dobry aparat, aby uwieczniać wyjątkowe chwile, lub telefon ma jej służyć wyłącznie do odbierania połączeń?

Zależnie od preferencji, możemy wybrać inny model urządzenia. Na całe szczęście na rynku znajdziemy bez problemu dobry telefon dla seniora, który jest przy okazji niedrogi. Ciężko jednak w takiej sytuacji skupić się na wąskiej kategorii sprzętu, dlatego w naszym zestawieniu znajdziecie kilka propozycji - zarówno tradycyjnych telefonów z guzikami, jak i bardziej nowoczesne smartfony.

Duży wyświetlacz dla seniora czy klasyczny ekranik?

Często chcąc sprawić osobie starszej telefon, decydujemy się na zakup klasycznego modelu - niewielki ekran, fizyczne przyciski, a wszystko zamknięte w niedużej obudowie. Czy aby na pewno jest to odpowiednie rozwiązanie? Taki telefon spełnia doskonale podstawowe funkcje - można przy jego pomocy dzwonić, odbierać połączenia i korzystać z SMS. Ma też z reguły wytrzymałą baterię.

Ale co z ekranem? Telefon dla seniora, który z racji zaawansowanego wieku ma problemy ze wzrokiem, nie powinien mieć małego ekranu. Rozmiar i rozdzielczość nie pomagają w rozczytaniu tego, co przedstawia akurat telefon. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad prostym smartfonem. Urządzenia z Androidem oferują specjalne tryby ułatwionego dostępu, a menu jest duże i czytelne.

Samsung Galaxy M13 - niedrogi smartfon dla seniora

Na pierwszy ogień idzie smartfon od Samsunga. Model M13 nie zachwyci fanów technologii, jednak dobrze sprawdzi się w przypadku osoby starszej. Ekran telefonu jest spory (6,6 cala), na pokładzie znalazła się niezła bateria (5000 mAh), a do tego przy pomocy telefonu można zrobić niezłe zdjęcia.

Zdjęcie Samsung Galaxy M13. / Samsung / materiały prasowe

No i cena - 699 zł to nie jest duży wydatek tym bardziej że na rynku większość telefonów i tak kosztuje znacznie więcej. W przypadku zakupu smartfona, warto osobie starszej pomóc w jego konfiguracji i wykorzystać tryb ułatwionego dostępu, lub po prostu zwiększyć czcionkę - o ile jest oczywiście taka potrzeba. Co ważne, M13 obsługuje oczywiście połączenie LTE i WiFi.

myPhone Hammer 4 Dual SIM - wytrzymały telefon dla osoby starszej

Teraz czas na coś z innej beczki, czyli telefon o klasycznym wyglądzie i wzmocnionej konstrukcji. myPhone Hammer 4 posiada Dual SIM, niewielki ekran (2,8 cala) i charakteryzuje go odporność na upadki, uderzenia oraz pyłoszczelność i wodoszczelność IP68. To prawdziwy mocarz, który wytrzyma naprawdę ciężkie warunki.

Zdjęcie myPhone Hammer 4 Dual SIM. / myPhone / materiały prasowe

Cena również jest atrakcyjna. Za taki tradycyjny (choć wzmocniony) telefon zapłacimy 247 złotych. Warto jednak pamiętać, że samo urządzenie jest dość małe. Jeżeli osoba starsza nie ma problemów ze wzrokiem, to będzie to dobry wybór, który spełni najważniejsze zadania - zadzwoni, odbierze i wytrzyma upadek. Odpowiedni telefon dla seniora? Ten myPhone to świetna opcja.

Maxcom MS554 - duży ekran i wystarczy?

W ofercie firmy Maxcom znajdziemy model telefonu, który z jednej strony jest smartfonem, z drugiej nikt o zdrowych zmysłach by się nim nie zainteresował. Niby na pokładzie ma Androida, ale działa w oparciu o 2GB RAM, na dodatek jego wyświetlacz ma jedynie 960 x 480 pikseli. Nie chodzi jednak o parametry, a dostosowanie go do potrzeb osoby starszej. To urządzenie będzie idealnym telefonem dla seniora, z uwagi na świetnie wykorzystanie ekranu o przekątnej 5,5 cala.

Zdjęcie Maxcom MS554. / Maxcom / materiały prasowe

Chodzi oczywiście o aplikację Przyjazny Ekran, która wyszczególnia wszystkie najważniejsze elementy w formie przejrzystych przycisków. Osoba starsza bez trudu zrozumie ekosystem telefonu, widząc duże przyciski połączenia, wiadomości, galerii czy SOS - do wezwania pomocy. Telefon kosztuje 579 zł i nie jest może bardzo tanim jak na swoje parametry, ale dobrze sprawdzi się w rękach osoby w zaawansowanym wieku.