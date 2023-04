Spis treści: 01 Jaki telefon robi dobre zdjęcia?

02 Dobry telefon do zdjęć. O czym pamiętać?

03 Czy iPhone 14 ma najlepszy aparat?

04 iPhone 14 Pro Max, który robi piękne zdjęcia. Nie tylko selfie

05 OnePlus 11. Telefon do zdjęć i nie tylko

06 S22 Ultra. Samsung z dobrym aparatem

07 S23 - najlepszy Samsung do zdjęć

08 Google Pixel 7 Pro - telefon, który robi dobre zdjęcia

09 Vivo X90 Pro - świetny aparat do zdjęć portretowych i fotografii ulicznej

10 Motorola Edge 30 Ultra. Flagowiec ze świetnym aparatem

11 Huawei z dobrym aparatem? Wybierz P50 Pro

12 OPPO Find X6 Pro - świetna matryca i obiektywy

Jaki telefon robi dobre zdjęcia?

Dobry aparat w telefonie to jeden z parametrów, na który producenci smartfonów zwracają największą uwagę. Nie każdy smartfon wykona jednak identycznie dobre zdjęcie. Telefony i aparaty różnią się wieloma parametrami, w tym również ceną.

Jeżeli nasz budżet nie stanowi problemu, to możemy wybierać spośród wielu flagowych propozycji różnych producentów. Przy zakupie może pomóc nasz ranking 10 telefonów z dobrym aparatem, które w 2023 roku są obecne w sklepach. Przygotowaliśmy najlepsze propozycje, które w każdym aspekcie potwierdzają, że mamy do czynienia z najlepszymi smartfonami dostępnymi na rynku.

Dobry telefon do zdjęć. O czym pamiętać?

Kupując telefon do zdjęć musimy pamiętać, że cała technologia znana m.in. z lustrzanek, jest zamykana w nieporównywalnie mniejszym urządzeniu. To oznacza kompromisy podjęte przez twórców w celu zoptymalizowania działania sprzętu. Warto też uodpornić się na pewne chwyty marketingowe.

Pamiętajmy, że większa liczba pikseli nie oznacza automatycznie lepszych zdjęć. Tak naprawdę ważniejszym czynnikiem jest tutaj wielkość matrycy. Niektóre urządzenia oferują ją o przekątnej 1 cala, co w połączeniu z przyzwoitą liczbą pikseli da lepszy efekt, niż 100 czy 200 Mpix na standardowym rozmiarze. Liczby to nie wszystko.

Równie istotne jest oprogramowanie. Doskonale widać to po znanych nam rankingach, gdy królowały urządzenia np. Samsunga i Apple. Producenci ci do niemal perfekcji opanowali optymalizację swoich urządzeń, dzięki czemu w ich wypadku często mniej znaczy więcej.

Czy iPhone 14 ma najlepszy aparat?

Mogłoby się wydawać, że takie zestawienie będzie skupione wyłącznie wokół najnowszych urządzeń z ostatnich kilku miesięcy. Faktem jest, że kilku gorących premier nie zabraknie, jednak mówiąc o dobrym aparacie w telefonie nie można pominąć podstawowego, acz wciąż świetnego modelu iPhone 14 z 2022 roku.

Na pokładzie mamy dwa obiektywy, z których każdy może “pochwalić się" (bo liczby nie robią wrażenia) matrycą 12 megapikseli. W głównym szkiełku do naszej dyspozycji oddano przysłonę f/1.6, drugi zaś oferuje obraz szerokokątny z polem widzenia 130 stopni, f/2.4 i ogniskową 13 mm. Wisienką na torcie jest jednak silnik Photonic Engine, dzięki któremu fotografie wyglądają zjawiskowo.

Oprogramowanie od zawsze było mocną stroną Apple, a każdy ranking telefonów do zdjęć musiał zawierać jakąś propozycję z logotypem nadgryzionego jabłka. Niech nie zwiodą was liczby - chociaż nie ma tu dziesiątek czy setek megapikseli, iPhone 14 pozwoli na stworzenie pięknych obrazów - na przykład podczas wycieczki.

Zdjęcie iPhone 14 to telefon, który ma bardzo dobry aparat. / Apple / materiały prasowe

iPhone 14 Pro Max, który robi piękne zdjęcia. Nie tylko selfie

Skoro pojawiła się podstawowa wersja ubiegłorocznej edycji iPhone’a, to w naszym rankingu telefonów z dobrym aparatem nie może zabraknąć również tej najbardziej wypasionej. iPhone 14 Pro Max dokłada do stawki trzeci obiektyw, którego matryca w trybie RAW wykona fotografie w rozdzielczości 48 megapikseli.

To jednak nie wszystko - teleobiektyw pozwoli na trzykrotny zoom optyczny przy przysłonie f/2.8. Pomiędzy nimi znaleźć można 12-pikselowy obiektyw z dwukrotnym zoomem i f/1,78. Wszystko działa na podstawie świetnego oprogramowania. Trzeba jednak przyznać, że to opcja dla najbardziej wymagających i majętnych fanów mobilnej fotografii.

OnePlus 11. Telefon do zdjęć i nie tylko

Rzućmy okiem na kontynent azjatycki, z którego w świat wypłynęły bardzo dobre telefony od OnePlus. Model 11 to flagowiec z dobrym aparatem, którego pozostałe parametry również spełnią wygórowane oczekiwania potencjalnych nabywców. Jeżeli lubicie taki specyficzny wygląd, to warto postawić na OnePlus 11.

Głównym obiektywem wyjątkowej wyspy aparatu jest ten mający rozdzielczość 50 megapikseli i f/1.8. Zdjęcia w smartfonie są wykonywane również przy pomocy dwóch pozostałych szkieł, czyli ultraszerokątnego obiektywu 48 Mpix i teleobiektywu 32 Mpix, który oferuje dwukrotny zoom optyczny. A co z selfie? Nawet najlepszy telefon do zdjęć musi przecież oferować taką opcję - w tym wypadku pomocna okaże się przednia kamerka z rozdzielczością 16 megapikseli.

S22 Ultra. Samsung z dobrym aparatem

Przenieśmy się teraz do Korei Południowej, czyli ojczyzny Samsunga i jego topowych smartfonów do fotografii. W przypadku Galaxy S22 Ultra mamy do czynienia z poprzednim wcieleniem serii z 2022 roku, które oferowało maksymalną wydajność na rynku. Wersja Note do dziś sprawdza się świetnie w wielu wymagających zadaniach, a robienie zdjęć jest jednym z nich.

Główny aparat tego Samsunga ma aż 108 Mpix, co w połączeniu z aż 100-krotnym zoomem cyfrowym może robić wrażenie. Nie jest to oczywiście poziom teleobiektywów z profesjonalnych aparatów, jednak wciąż mowa o smartfonie. Jeden z zamontowanych obiektywów oferuje 10-krotne przybliżenie optyczne, więc fani zdjęć z daleka będą mieli pole do popisu. Mimo upływu czasu dla wielu jest to najlepszy telefon do zdjęć.

Zdjęcie Samsung S22 Ultra to telefon, który ma jeden z najlepszych aparatów / materiał prasowy

S23 - najlepszy Samsung do zdjęć

Telefon z dobrym aparatem musi mieć nie tylko wystarczającą liczbę pikseli, ale również odpowiednie oprogramowanie, które wspiera go w uwiecznianiu chwil. Samsung Galaxy S23 może pochwalić się spełnieniem tych warunków. Urządzenie z 2023 oferuje aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, jak i świetny software.

To pozwala m.in. na wykonywanie przepięknych zdjęć nocnych, w których zakocha się nawet wybredne oko fana fotografii. Samsung po raz kolejny udowodnił, że potrafi tworzyć dobre oprogramowanie do swoich aparatów, a nawet podstawowa wersja flagowca jest tego idealnym przykładem. Co istotne, na tle konkurencji (np. w postaci modeli Pro innych producentów) nie jest wcale taki drogi.

Zdjęcie Aparat w telefonie Samsung S23 robi dobre zdjęcia nocne.

Google Pixel 7 Pro - telefon, który robi dobre zdjęcia

Dom Androida, flagowy telefon od Google i jeden z topowych telefonów na świecie nie może pozostać w tyle, jeżeli chodzi o zdjęcia, prawda? W rzeczy samej amerykańska firma postarała się, dostarczając telefon ze świetnymi parametrami w dziedzinie fotografii - i nie tylko.

Pixel 7 Pro jest chwalony za wszechstronny aparat, umożliwiający robienie zdjęć w różnych warunkach - w tym i trudnych, ze słabym oświetleniem. Obrazki produkowane przez zestaw 3 aparatów (50 Mpix, 48 Mpix, 12 Mpix) są realistyczne, odpowiednio nasycone i utrzymane w dobrych tonach. System i oprogramowanie robią w tym wypadku genialną robotę.

Zdjęcie Pixel 7 od Google. / THOMAS URBAIN/AFP/East News

Vivo X90 Pro - świetny aparat do zdjęć portretowych i fotografii ulicznej

Z pewnością natknęliście się na opinie, że Vivo X90 Pro to telefon z najlepszym aparatem na rynku. W rzeczy samej są ku takim twierdzeniom silne przesłanki. Na pokładzie zestaw trzech obiektywów - 50 Mpix (główny, 23 mm, f/1.75), 50 Mpix (portretowy teleobiektyw, 50 mm, f/1.6 i 2-krotny zoom) i 12 Mpix ultraszerokokątny. Mamy zatem komplet idealnie sprawujący się w każdych warunkach.

Faktem jest, że główne danie stanowi pierwszy z wymienionych obiektywów, jednak można się nieźle zaskoczyć podczas zabawy z portretową opcją utrzymaną w konwencji teleobiektywu. Biorąc pod uwagę świetne oprogramowanie aparatów, Vivo X90 Pro zdecydowanie pozwoli wyczyniać cuda chcącym portretować bliskie osoby. Fotografia uliczna bez noszenia dodatkowego sprzętu? Jeszcze jak!

Motorola Edge 30 Ultra. Flagowiec ze świetnym aparatem

W drugiej połowie 2022 roku Motorola postanowiła rozbić bank, dostarczając na rynek smartfon z największą liczbą pikseli aparatu mobilnego - aż 200 megapikseli wylądowało w głównym obiektywie telefony Edge 30 Ultra. Czy to jednak oznacza, że najlepszy aparat w telefonie to właśnie ten od Motoroli?

Niekoniecznie. Mimo wszystko liczba pikseli nie świadczy jednoznacznie o jakości produkowanych zdjęć. Ciężko jednak przejść obojętnie wobec takich wartości. W tym wypadku Motorola radzi sobie z fotografią świetnie, a jak to w dobrych aparatach bywa, sprzęt idzie w parze z oprogramowaniem. Sprzęt jest też na pewno konkurencyjny cenowo, bo można go nabyć za mniej niż 4 tysiące złotych. Dodatkowym atutem jest świetnie działający Android - tak to jest, gdy nie potrzeba żadnych nakładek systemowych.

Zdjęcie Motorola Edge X30.

Huawei z dobrym aparatem? Wybierz P50 Pro

Chiński producent nie ma już tak dobrej passy na polskim rynku, jak kiedyś. Nie oznacza to jednak, że jego smartfony pozostają w tyle. Wręcz przeciwnie, model P50 Pro oferuje jeden z najlepszych aparatów w telefonie, który da się obecnie kupić. Jest to w głównej mierze zasługa głównego obiektywu o rozdzielczości 50 megapikseli, który oferuje dodatkowo świetny zoom.

Jeżeli chcemy skorzystać z optycznego przybliżenia, to sprzęt oferuje go w wersji 10-krotniej. Gdy z kolei chcemy uchwycić obraz z olbrzymiej odległości, to przyda się zoom cyfrowy o aż 100-krotnym przybliżeniu. To mocny konkurent dla topowych modeli Samsunga, więc mowa o zdecydowanie poważnym sprzęcie. Całości dopełnia optyczna stabilizacja, obiektyw szerokokątny oraz tele.

OPPO Find X6 Pro - świetna matryca i obiektywy

Czym flagowy OPPO próbuje wyróżnić się na tle konkurencji? Z pewnością głównym aparatem od Sony z matrycą o wielkości aż 1 cala i 50 megapikselach. Światło f/1.8 i optyczna stabilizacja obrazu potrafią wyczyniać cuda w warunkach skrajnie niekorzystnych dla fotografii.

To jednak nie koniec, bo na wyposażeniu Find X6 Pro znaleźć można również ultraszerokokątny obiektyw 50 Mpix z funkcją makro i dodatkowe szkło pełniące funkcję teleobiektywu. Jeżeli chodzi o zoom cyfrowy, to chyba mamy rekordzistę. Telefon z tym genialnym aparatem oferuje przybliżenie 120-krotne. Dopiero na żywo można uzmysłowić sobie, jak potężne narzędzie trafiło w nasze ręce.