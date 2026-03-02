Spis treści: Brak sygnału i czarny ekran telewizora? To nie jest awaria Serwisowanie nadajników telewizji naziemnej DVB-T2 od 3 do 13 marca

Telewizor po włączeniu wyświetla tylko czarny ekran? Komunikat "brak sygnału" nie zawsze oznacza awarię. Wielu z nas w pierwszej chwili sprawdza kable lub zastanawia się nad koniecznością wymiany dekodera, jednak przyczyną takiej sytuacji często nie jest usterka sprzętu, lecz zaplanowane prace serwisowe.

Konserwacja nadajników cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 przeprowadzana jest zazwyczaj nocą i wczesnym rankiem. Najczęściej prace te dotyczą pojedynczego multipleksu, co oznacza, że "znika" tylko część kanałów, podczas gdy pozostałe działają bez zarzutu. Zdarza się jednak, że na większych obiektach nadawczych serwisowanych jest kilka multipleksów naraz - wtedy na pewien czas tracimy dostęp do większości stacji.

W takim przypadku nie ma powodu do niepokoju. Wystarczy zaczekać, bo sygnał powróci po zakończeniu prac technicznych.

Serwisowanie nadajników telewizji naziemnej DVB-T2 od 3 do 13 marca

Firma Emitel, będąca największym operatorem radiowo-telewizyjnej w Polsce, udostępnia na swojej stronie szczegółowy harmonogram prac serwisowych - wykonywane są one w godzinach nocnych i wczesnoporonnych od wtorku do piątku. W nadchodzących dniach od 3 do 13 marca, konserwacji będą poddawane następująca nadajniki:

3 marca - przerwa dotyczy nadajników SLR Wysoka Wieś / Dylewska Góra, TON Łomża / Szosa Zambrowska, RTCN Płock / Rachocin, RTCN Konin / Żółwieniec, EKSP Grzywacz oraz RTCN Piła / Rusinowo;

4 marca - przerwa dotyczy nadajników TON - przerwa dotyczy nadajników TON Katowice / Rybnik, RTCN Zamość / Tarnawatka, TSR Bardo Śląskie / wzg. Różańcowe, RTCN Wrocław / Ślęża, TSR Lubawka / g. Święta i Ulanowice, TSR Jedlina / g. Kawiniec oraz TSR Głuszyca / Kościół;

6 marca - przerwa dotyczy nadajników RTON - przerwa dotyczy nadajników RTON Zakopane / Gubałówka, TSR Jabłonka / g. Oskwarkowa, TSR Łapsze Wyżne / g. Grandeus, RTON Lubań / Nowa Karczma, RTCN Białogard / Sławoborze oraz TSR Trzęsacz;

7 marca - przerwa dotyczy nadajników TSR Sucha Beskidzka / g. Sumerówka, RTON Rabka / Luboń Wielki, TSR Poręba Wielka / wzn. Nowa Wieś, RTCN - przerwa dotyczy nadajników TSR Sucha Beskidzka / g. Sumerówka, RTON Rabka / Luboń Wielki, TSR Poręba Wielka / wzn. Nowa Wieś, RTCN Lublin / Piaski, RkCN Gdynia / Oksywie, RTCN Gniezno / Chojna, RTCN Siedlce / Łosice oraz TSR Kraśnik / ul. Lubelska;

10 marca - przerwa dotyczy nadajników TON Ogrodzieniec, TON Dobryń Duży, RTCN Lublin / Boży Dar oraz RTCN Koszalin / Gołogóra;

11 marca - przerwa dotyczy nadajników TON Zabrze, TSR Racibórz / ul. Cmentarna, TSR Szczytna / g. Szczytnik, TSR Radków / g. Guzowata, TSR Kulin / g. Grodziec, TSR Słupiec / g. Kościelec, TSR Lądek Zdrój / g. Dzielec, RTON Kłodzko / Czarna Góra, TSR Szczytna / Szklana Góra, TSR Stronie Śląskie / os. Morawka, TSR Duszniki-Zdrój / Podgórze, TSR Mieroszów / wzg. Cmentarne oraz TSR Nowa Ruda / g. Świętej Anny;

czwartek 12 marca - przerwa dotyczy nadajników TSR Niedzica / g. Biała, TSR Kamionka Wlk. / g. Dybówka, TSR Ochotnica Dolna / g. Koci Zamek, TSR Męcina / Play, RTON Szczawnica / g. Przehyba, TSR Łącko / g. Cebulówka, TSR Nowy Sącz / Chruślice, TSR Ochotnica Górna / g. Utocze, TSR Bogatynia / g. Wysoka, SLR Różan, TON Głogów / Jakubów, TSR Ostrów Mazowiecka / Podborze oraz RTCN - przerwa dotyczy nadajników TSR Niedzica / g. Biała, TSR Kamionka Wlk. / g. Dybówka, TSR Ochotnica Dolna / g. Koci Zamek, TSR Męcina / Play, RTON Szczawnica / g. Przehyba, TSR Łącko / g. Cebulówka, TSR Nowy Sącz / Chruślice, TSR Ochotnica Górna / g. Utocze, TSR Bogatynia / g. Wysoka, SLR Różan, TON Głogów / Jakubów, TSR Ostrów Mazowiecka / Podborze oraz RTCN Szczecin / Kołowo;

13 marca - przerwa dotyczy nadajników TSR Krynica / g. Jaworzyna i g. Parkowa, TSR Muszyna / g. Malnik, RON Skierniewice / Bartniki, TSR Żegiestów Wieś / g. Cypel, TSR Tylicz / g. Horb, TSR Żegiestów-Zdrój / g. Kiczera oraz RON - przerwa dotyczy nadajników TSR Krynica / g. Jaworzyna i g. Parkowa, TSR Muszyna / g. Malnik, RON Skierniewice / Bartniki, TSR Żegiestów Wieś / g. Cypel, TSR Tylicz / g. Horb, TSR Żegiestów-Zdrój / g. Kiczera oraz RON Kołobrzeg / Stramnica.

Przerwy w nadawaniu sygnału TV w wymienionych lokalizacjach potrwają maksymalnie 6 godzin i zakończą się najpóźniej o 6:00 rano.

