Micro RGB w telewizorach. Co to za technologia?

Od lat największym ograniczeniem telewizorów LCD pozostaje sposób generowania światła. Klasyczne podświetlenie, zwykle białe lub niebieskie, musi być dopiero "przefiltrowane" do właściwych kolorów, co oznacza straty jasności i precyzji barw. Drugi problem to lokalne wygaszanie: im mniej stref i im mniej dokładne sterowanie, tym częściej jasne obiekty na ciemnym tle tracą ostrość konturów i są otoczone poświatą.

Właśnie w tym miejscu pojawia się Micro RGB jako próba uporządkowania tych słabości bez porzucania technologii LCD. Skrót RGB odnosi się do trzech barw podstawowych - czerwonej, zielonej i niebieskiej - a określenie "micro" do skali diod użytych w podświetleniu. Zamiast jednego, wspólnego źródła światła, telewizor wykorzystuje zestawy bardzo małych diod RGB, z których każda świeci własnym kolorem. Każda składowa może być sterowana niezależnie, co pozwala precyzyjniej kontrolować zarówno barwę, jak i jasność w konkretnych fragmentach obrazu.

Technicznie Micro RGB nie zmienia samej matrycy ciekłokrystalicznej, lecz radykalnie przebudowuje warstwę podświetlenia znajdującą się pod nią. Diody RGB o rozmiarze poniżej 100 mikrometrów pracują w gęstej siatce stref, dzięki czemu podświetlenie zaczyna aktywnie uczestniczyć w budowaniu kolorystyki sceny, a nie tylko ją rozjaśniać. Taki układ ma ograniczać straty energii na filtrach barwnych i poprawiać odwzorowanie nasyconych kolorów, także przy bardzo wysokiej jasności. Producenci podkreślają przy tym możliwość osiągnięcia pełnego pokrycia szerokiej przestrzeni barw BT.2020 (standardu definiującego zakres kolorów stosowany w nowoczesnych treściach UHD i HDR), co do tej pory było trudne do uzyskania w tradycyjnych konstrukcjach LCD.

Choć Micro RGB bywa przedstawiane jako nowinka, jego korzenie sięgają wcześniejszych eksperymentów z podświetleniem RGB LED. Już na początku lat 2000. pojawiały się telewizory LCD z pełną matrycą diod RGB, a równolegle rozwijano koncepcję lokalnego wygaszania jako fundamentu obrazu HDR. Dzisiejsza odsłona tej technologii jest jednak znacznie bardziej dojrzała: miniaturyzacja diod i zaawansowane sterowanie pozwalają zwiększyć liczbę stref podświetlenia bez powrotu do masywnych, energochłonnych konstrukcji sprzed lat.

Micro RGB pod lupą. Czym różni się od OLED, Micro LED i QLED?

OLED pozostaje naturalnym punktem odniesienia, bo w tej technologii każdy piksel świeci samodzielnie. Daje to bardzo głęboką czerń i wysoki kontrast, co jest szczególnie widoczne podczas seansów w ciemnym pomieszczeniu. Micro RGB działa inaczej, bo nadal jest telewizorem LCD z podświetleniem, więc nie osiąga takiej czerni jak OLED. Zamiast tego stawia na ograniczenie typowych wad LCD: zwiększa liczbę stref podświetlenia i precyzję sterowania światłem, dzięki czemu poświaty są mniejsze, a kolory bardziej stabilne. Dla użytkownika oznacza to prosty podział: OLED najlepiej wypada przy ograniczonej ilości światła zewnętrznego, natomiast Micro RGB lepiej radzi sobie z HDR-em i dużymi ekranami, np. w jasnym salonie.

Micro LED to technologia często mylona z Micro RGB, choć w praktyce są to zupełnie różne rozwiązania. W Micro LED każdy punkt obrazu jest osobną, nieorganiczną diodą, co pozwala połączyć wysoką jasność z idealną czernią i długą żywotnością. Problemem pozostaje jednak cena i skomplikowana produkcja (takie telewizory kosztują wielokrotnie więcej niż OLED-y). Micro RGB świadomie omija ten etap, wykorzystując mikrodiody wyłącznie jako źródło światła dla matrycy LCD. Dzięki temu telewizory mogą być cieńsze, tańsze w produkcji i dostępne w większych przekątnych bez skokowego wzrostu ceny.

Różnice względem QLED i Neo QLED są mniej widoczne na pierwszy rzut oka, ale istotne w codziennym oglądaniu. W klasycznych QLED-ach kolor powstaje pośrednio - diody emitują światło, które następnie jest "kolorowane" przez kropki kwantowe. Micro RGB skraca ten proces, bo czerwone, zielone i niebieskie kolory powstają bezpośrednio w podświetleniu. Przekłada się to na lepsze nasycenie barw przy wysokiej jasności i mniejsze straty światła. W praktyce oznacza to obraz, który zachowuje intensywne kolory nawet w bardzo jasnych scenach, bez pogorszenia jakości typowego dla starszych konstrukcji LCD.

Kiedy Micro RGB zastąpi twój obecny telewizor?

Debiut Micro RGB miał charakter wyraźnie pokazowy. Pierwszy 115-calowy model Samsunga zaprezentowany w 2025 roku kosztował w USA około 30 tys. dolarów, co po przeliczeniu oznacza ponad 100 tys. zł. To poziom cenowy zarezerwowany dla entuzjastów technologii i klientów premium, a nie realna alternatywa dla popularnych OLED-ów czy topowych telewizorów Mini LED.

Jednocześnie Samsung już wtedy zapowiedział zmianę kierunku, ogłaszając na 2026 rok pełną linię Micro RGB w przekątnych od 55 do 115 cali, co oznacza przejście od pojedynczego modelu demonstracyjnego do regularnej oferty rynkowej.

Tempo zmian przyspiesza wraz z rosnącą konkurencją. Pod koniec 2025 roku LG potwierdziło wprowadzenie własnego telewizora Micro RGB evo na 2026 rok, kładąc nacisk na certyfikowane parametry obrazu, a inni producenci, w tym TCL, zaczęli prezentować alternatywne rozwiązania i publicznie wskazywać na ograniczenia technologii RGB LED. Dla użytkownika oznacza to, że Micro RGB przestaje być eksperymentem jednego producenta, a staje się nową klasą telewizorów, która będzie realnie porównywana w testach z OLED-ami i najlepszymi LCD z Mini LED.

Prognozy na lata 2026-2027 wskazują na stopniowy rozwój, a nie gwałtowny przełom na rynku telewizorów. Micro RGB będzie sukcesywnie trafiać do mniejszych przekątnych i szerszej oferty producentów, ale pozostanie technologią skierowaną głównie do miłośników nowinek. Ceny nadal będą wyraźnie powyżej rynkowej średniej, co sprawi, że dla większości użytkowników to raczej zapowiedź przyszłych standardów niż realny wybór przy najbliższej wymianie telewizora.

