Spis treści: Przełomy, zaskakujące trendy i wszystko AI. 2026 to "czas urzeczywistniania obietnic" Kariera "Mozaika" i pakiety geriatryczne, czyli rynek pracy 2026 Największe wyzwanie w 2026 roku według AI: Kryzys prawdy Co łączy premierę konsoli z zeszłego roku z latającymi samochodami?

"Gemini, co nas czeka w 2026?" - musicie wiedzieć, że zadaję to pytanie sztucznej inteligencji Google'a z lekką obawą. Czy słusznie? Przekonajmy się. Na wstępie jednak na pewno warto zaznaczyć, że nie przywiązywałabym się zbyt mocno do jej wizji (z różnych powodów) i wam też odradzam.

Zaczęło się niewinnie. Sztuczna inteligencja z łatwością przywołała nadchodzące w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy wydarzenia: na liście znalazły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, ale i całkowite zaćmienie Słońca czy start misji Artemis II. AI wskazało też, że 2026 rok w Polsce będzie m.in. Rokiem Andrzeja Wajdy, Miasta Gdyni oraz Robotniczych Protestów Czerwca 1976.

2026 rok w Polsce wg AI. Ilona Dobijańska INTERIA.PL

Na koniec dowiadujemy się również, że 17 lutego 2026 roku rozpocznie się Rok Ognistego Konia, który symbolizuje energię, dynamizm i odważne zmiany.

Trzeba przyznać, że odpowiedź tę można uznać za udaną rozgrzewkę. Pora jednak wyjść nieco poza potwierdzone wydarzenia i puścić wodze fantazji. Co widać w szklanej kuli sztucznej inteligencji? 2026 rok ma przynieść ze sobą wiele fascynujących trendów i prognoz z pogranicza technologii, kultury i nauki.

Przełomy, zaskakujące trendy i wszystko AI. 2026 to "czas urzeczywistniania obietnic"

Pierwsze miejsce na liście nadchodzących zmian zajmuje przełom w AI, hucznie nazwany "Od asystentów do Agentów". Gemini zauważa, że ostatnie dwa lata należały do czatbotów (można się nieco z tym kłócić), a 2026 rok ma być z kolei rokiem autonomicznych agentów AI. Rzecz ma wychodzić poza po prostu odpowiadanie na nasze pytania - systemy te mają samodzielnie wykonywać złożone zadania, takie jak rezerwacja wyjazdów, w aktywny sposób zarządzać naszym kalendarzem, a także "automatyzować całe procesy zawodowe".

Biorąc pod uwagę błędy, które AI popełniła podczas odpowiadania na te krótkie pytania (o tym już niedługo), muszę przyznać, że średnio wyobrażam sobie np. rezerwowanie wyjazdów, chyba że lubimy adrenalinę i bierzemy pod uwagę, że na miejscu docelowym naszych wakacji może się okazać, że sztuczna inteligencja jakimś sposobem kupiła nam pobyt w zamkniętym już hotelu albo na zły rok.

Gemini sugeruje również, że w fabrykach w ramach wdrożeń na dużą skalę w sektorze logistycznym i produkcyjnym rozgoszczą się humanoidalne roboty. Mają one zacząć pracować "ramię w ramię z ludźmi w magazynach największych korporacji".

A co z medycyną? Na pierwszym planie pojawiła się technologia mRNA, która wg AI ma w 2026 roku wejść w fazę szerokiego zastosowania w terapiach onkologicznych. Jak czytamy "spodziewamy się wyników kluczowych badań nad szczepionkami na raka, które są projektowane pod konkretnego pacjenta i jego profil genetyczny".

Kariera "Mozaika" i pakiety geriatryczne, czyli rynek pracy 2026

Przejdźmy teraz na krótko do polskiego rynku pracy, który zdaniem sztucznej inteligencji w 2026 roku zapowiada się jako czas "wielkiego sprawdzam" (pisownia oryginalna). Po okresie fascynacji nowymi technologiami i gwałtownymi podwyżkami płac, mamy wejść w fazę stabilizacji opartej na twardych danych, optymalizacji kosztów oraz… głębokich zmian w prawie. Naturalnie jednak Gemini odnotowuje wzrost płacy minimalnej, zmieniony sposób liczenia stażu pracy, a także wdrożenie unijnej dyrektywy o przejrzystości płac.

Prognozowane wskaźniki na 2026 rok wg AI Ilona Dobijańska INTERIA.PL

Wg AI firmy mają coraz rzadziej zatrudniać osoby bez doświadczenia do prostych prac biurowych, bo te zadania ma przejąć właśnie sztuczna inteligencja. Poszukiwani będą za to "seniorzy AI". Mocno odczuwalne mają być dwa bieguny - z jednej strony rosnąca grupa osób zarabiająca płacę minimalną, a z drugiej wysoko opłacani eksperci od technologii, zajmujący się między innymi AI, cyberbezpieczeństwem czy zieloną energią.

Zmienić ma się nie tylko to, co robimy, ale też to, w jaki sposób jesteśmy zatrudnieni: Gemini wymienia karierę typu "Mozaika", wróżąc, że w 2026 roku normą mają stać się mikrokontrakty i wynajmowanie zespołów projektowych na kilka miesięcy, zamiast tworzenia stałych działów wewnątrz firmy. Firmy mają także masowo inwestować w pracowników 50+, a benefity takie jak "pakiety geriatryczne" czy profilaktyka onkologiczna mają stać się standardem w korporacjach. Według tej wizji skończyć się mają kłótnie o powrót do biur, a model hybrydowy będzie sztywnym zapisem w regulaminach.

Sztuczna inteligencja sugeruje także, że 2026 rok będzie tym, w którym umiejętności miękkie, takie jak empatia, rozwiązywanie konfliktów czy negocjacja, zyskają na wartości finansowej, ponieważ to jedyne obszary, w których AI nie potrafi w pełni zastąpić człowieka.

Największe wyzwanie w 2026 roku według AI: Kryzys prawdy

Internet w 2026 według AI Ilona Dobijańska INTERIA.PL

Ten rok ma stanąć pod znakiem walki z deepfake'ami: Gemini zaznacza, że AI potrafi idealnie podrobić głos i twarz - chociaż uroczo naiwna jest wizja szefów proszących o przelew.

Jakby tego było mało, czytamy, że w 2026 roku ponad 90 proc. treści wideo w internecie będzie w jakiś sposób wspomagane lub generowane przez sztuczną inteligencję, a materiały stworzone w całości przez człowieka mają stać się "luksusowym certyfikatem jakości". AI podkreśla własną istotność w naszej obecności online, zaznaczając jednocześnie, że ludzie desperacko szukają dowodów na to, że po drugiej stronie ekranu wciąż jest inny człowiek.

Jaki będzie internet w 2026? Ilona Dobijańska INTERIA.PL

Tym samym popularność mają zyskiwać treści "lo-fi i raw", wideo nagrywane z ręki, bez makijażu, pokazujące błędy, a także autentyczne emocje. Internauci zastępują "ogromne, publiczne tablice" na rzecz zamkniętych grup na Discordzie, kanałów nadawczych czy niszowych platform, takich jak Substack, albo szukają swojego miejsca na Reddicie. Dyskusje mają być bardziej prywatne, w miarę możliwości nieśledzone przez algorytmy.

Co łączy premierę konsoli z zeszłego roku z latającymi samochodami?

Nasz eksperyment nie obył się niestety bez pewnych wpadek. Jedna z nich pojawiła się przy pytaniu o technologie, które mogą zdefiniować nowy rok. Na liście dostarczonej przez AI pojawiła się konsola Nintendo Switch 2, która swoją premierę miała w połowie 2025 roku. To mogłoby się nawet obronić, w końcu wpływ czy istotność niektórych urządzeń może być faktycznie dostrzegalny dopiero po jakimś czasie, jednak Gemini jasno wskazało, że sprzęt ten ma się ukazać na rynku na początku 2026 roku, a to po prostu nieprawda.

AI przewiduje premierę, która odbyła się w zeszłym roku Ilona Dobijańska INTERIA.PL

Druga pojawiła się przy temacie… latających samochodów. Niestety, zmartwię tych, którzy mieli nadzieję w nowym roku przejechać się swoim latającym samochodem prosto z salonu - aczkolwiek jestem pod wrażeniem waszej wyobraźni. Natomiast Gemini przy okazji zauważenia tego faktu, stwierdza, że "prototypy (eVTOL) będą latać nad miastami tegorocznych Igrzysk w Mediolanie (ale wciąż nie będą one środkiem transportu dla przeciętnego Kowalskiego)". Otóż nie. Nie ma informacji, jakoby tego typu środek transportu miał być wykorzystany podczas igrzysk, przynajmniej nie tegorocznych. Ewentualne plany w tym zakresie obejmują igrzyska w Los Angeles, przewidziane na 2028 rok.

Jak zatem AI podsumowuje 2026 rok? To ma być czas urzeczywistniania obietnic. Gemini zaznacza, że technologie, które miały wydawać się science-fiction, zaczną się pojawiać w cennikach salonów samochodowych, ale i sklepów z elektroniką i na listach leków refundacyjnych. Jak myślicie, czy sztuczna inteligencja ma rację, czy jednak całkowicie minęła się z prawdą?

"Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makieta Polsat News