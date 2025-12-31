Największe odkrycia nauki w 2025 roku wybrane przez sztuczną inteligencję

Rok 2025 przyniósł serię odkryć, które realnie przesuwają granice współczesnej wiedzy. Naukowcy zaglądali zarówno w głąb kosmosu, jak i pod powierzchnię Ziemi, odkrywając zjawiska dotąd jedynie przewidywane teoretycznie. To był także rok spektakularnych znalezisk archeologicznych i geologicznych, pokazujących, że nasza planeta wciąż skrywa wiele tajemnic. Ale które z nich można uznać za największe?

Postanowiłem na koniec roku trochę się pobawić i poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby wybrała 10 największych odkryć 2025 roku i krótko podsumowała każde. AI potrafi to całkiem nieźle, co dowiodła w czasie tegorocznego konkursu Chopinowskiego, celnie typując zwycięzcę.

Zobaczcie sami, co zawojowało świat nauki w mijającym roku. Jeśli chcecie przypomnieć sobie konkretne odkrycie, po prostu kliknijcie na tytuł/nazwę odkrycia, aby przeczytać o nim nieco więcej.

Dziesięć najważniejszych odkryć 2025 roku według sztucznej inteligencji

Poniższa lista wraz z krótkim uzasadnieniem została w pełni wygenerowana przez AI.

Pierwszy wyraźny sygnał ciemnej materii

Zarejestrowany sygnał promieniowania gamma z centrum Drogi Mlecznej może być pierwszym bezpośrednim śladem istnienia ciemnej materii. Jeśli interpretacja się potwierdzi, będzie to przełom w fizyce cząstek. To odkrycie może wyjaśnić, z czego zbudowana jest większość Wszechświata.

Odnalezienie brakującej materii Wszechświata

Dzięki analizie rozbłysków FRB naukowcy zlokalizowali tzw. brakującą materię baryoniczną. Przez lata istniała ona jedynie w obliczeniach teoretycznych. Teraz udało się ją po raz pierwszy bezpośrednio "zobaczyć".

Egzoplaneta z dwoma ogonami gazowymi

Odkryta planeta traci materię pod wpływem ekstremalnego promieniowania swojej gwiazdy. Tworzy przy tym dwa wyraźne ogony gazowe, przypominające kometę. To jedno z najbardziej dramatycznych zjawisk planetarnych obserwowanych do tej pory.

Narodziny młodej planety WISPIT 2b

Astronomowie uchwycili obiekt mający zaledwie kilka milionów lat. To rzadki wgląd w bardzo wczesny etap formowania się planet. Odkrycie pozwala lepiej zrozumieć, jak rodzą się światy podobne do naszego.

Olbrzymia egzoplaneta Kepler-139 f

Nowo odkryta planeta jest kilkadziesiąt razy masywniejsza od Ziemi. Znajduje się w układzie znanym już wcześniej, co zmusza naukowców do rewizji dotychczasowych modeli. Pokazuje, jak niekompletna była nasza wiedza o znanych systemach planetarnych.

Pas skamieniałych wulkanów w Chinach

Geolodzy odkryli strukturę o długości setek kilometrów, powstałą miliony lat temu. To dowód na gigantyczną aktywność wulkaniczną w przeszłości regionu. Znalezisko zmienia rozumienie historii tektonicznej Azji.

Magnetyczna "serpentyna" wokół Ziemi

W magnetosferze naszej planety zaobserwowano zjawisko znane dotąd głównie z okolic Słońca. To potężne struktury pola magnetycznego o nietypowym kształcie. Ich istnienie ma znaczenie dla prognoz pogody kosmicznej.

Kosmiczne tornada zagrażające technologii

Naukowcy odkryli wirujące strumienie plazmy, które mogą wpływać na działanie satelitów. Zjawisko to stanowi realne zagrożenie dla infrastruktury technologicznej. To ważny sygnał ostrzegawczy dla cywilizacji zależnej od kosmosu.

Skarb rzymskich złotych monet w Luksemburgu

Odnalezienie ponad stu solidów z IV i V wieku to jedno z największych odkryć archeologicznych ostatnich lat. Monety pozwalają lepiej zrozumieć realia schyłku Cesarstwa Rzymskiego. Ich stan zachowania zaskoczył badaczy.

Egzoplanety krążące wokół dwóch gwiazd (kwiecień, październik - dwa odkrycia)

Kolejne planety typu "Tatooine" potwierdzają, że takie układy nie są rzadkością. Ich istnienie podważa wcześniejsze założenia o stabilności orbit. Natura po raz kolejny okazuje się bardziej kreatywna niż teoria.

Rok, który przesunął granice

I jak wasze wrażenia? Niezależnie od tego, czy takie odkrycia wybiera sztuczna inteligencja, czy człowiek, te z 2025 roku pokazują, że nauka nie zwalnia tempa. Każde z nich zmienia sposób, w jaki patrzymy na Wszechświat, Ziemię i naszą przeszłość.

Pokazują też, że w 2026 roku możemy się spodziewać kolejnych niezwykłych wiadomości, które z pewnością opiszemy w Interii Geekweek.

"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniom Polsat News