Rzeczony serwis nadajników zazwyczaj trwa do kilku godzin (przeprowadza się go najczęściej w porze nocnej), a ponadto dotyczy zwykle jednego multipleksu obejmującego pakiet konkretnych programów. Oznacza to, że wspomniany czarny ekran bądź informacja o braku sygnału mogą pojawić się tylko na owych programach – pozostałe kanały telewizyjne powinny bezproblemowo działać tak jak dotychczas.