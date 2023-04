Telewizor z DVB-T2. Jak sprawdzić, czy odbiera telewizję naziemną?

Spis treści: 01 Co to jest DVB-T2?

02 Czy telewizor ma DVB-T2?

03 Co zrobić, gdy nie mam naziemnej telewizji cyfrowej?

Co to jest DVB-T2?

DVB-T2 to nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej drugiej generacji, który zastąpił dotychczasowy DVB-T. Pozwala on na przesyłanie cyfrowego obrazu i dźwięku, który skompresowany jest za pomocą technologii HEVC. W praktyce oznacza to transfer na poziomie do 40 Mb/s w paśmie o szerokości 8 MHz. Dzięki temu użytkownicy cyfrowej telewizji naziemnej mogą oglądać kanały w rozdzielczości Full HD oraz 4K Ultra HD.

Ponadto DVB-T2 daje możliwość:

Reklama

wprowadzenia dodatkowych programów telewizyjnych,

podniesienia jakości dźwięku i uskutecznianie przekazu wielokanałowego,

wprowadzenia w szerszym zakresie telewizji hybrydowej HbbTV (standard łączący typowa emisje sygnałów telewizyjnych z multimedialnymi treściami dostarczanymi przez szerokopasmowy internet do telewizora),

zwiększenia odporności na zakłócenia.

Transmisję w standardzie DVB-T2/HVEC w Polsce rozpoczęto w 2022 roku, a zmiana była wprowadzana od marca do czerwca.

Czy telewizor ma DVB-T2?

Bezpiecznie można założyć, że już telewizory produkowane w latach 2015-2016 powinny być wyposażone w dekoder DVB-T2. Jeśli nie masz pewności, to najlepiej znaleźć taką informację w specyfikacji danego modelu. Informacje o tym, czy posiadamy tuner DVB-T2 w telewizorze można znaleźć też w instrukcji. Ważna jest nie tylko obecność samego dekodera DVB-T2, ale dodatkowo musi on być kompatybilny z kodekiem HEVC.

Kolejnym sposobem na to, jak sprawdzić, czy telewizor ma DVB-T2, jest skorzystanie ze strony internetowej telewizjanaziemna.pl. W wyszukiwarce wystarczy wpisać model posiadanego odbiornika. Strona szybko odpowie na zapytanie i przedstawi wszystkie niezbędne informacje.

W tym celu warto również zajrzeć na stronę producenta danego odbiornika. Wśród firm, które opublikowały listę modeli telewizorów zgodnych z DVB-T2, są m.in.: Samsung, Sony oraz Panasonic.

Co zrobić, gdy nie mam naziemnej telewizji cyfrowej?

W przypadku, gdy telewizor nie jest wyposażony w DVB-T2 lub nie jest kompatybilny z aktualnym systemem nadawania sygnału, są dwie możliwości - wymiana odbiornika na nowy z DVB-T2 lub zakup specjalnego dekodera.

To pierwsze rozwiązanie wiąże się na pewno z większym wydatkiem. Drugie rozwiązanie jest znacznie tańsze, ponieważ dekodery DVB-T2 są dostępne na rynku już za około 100-200 złotych . Dodatkowym plusem zewnętrznych urządzeń jest to, że często posiadają one dodatkowe funkcje, jak m.in. możliwość nagrywania programów.

Zobacz także:

Czy prąd z ładowarki może porazić i zabić człowieka?

58 tajnych kodów na Androida. Rozwiążą problemy z każdym smartfonem

To najlepszy serial Netfliksa od dawna. 100% pozytywnych recenzji i mają rację!