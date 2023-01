Ten film trzeba zobaczyć! Spektakularny widok na Ziemię z rakiety SpaceX

Co ciekawe, na pokładzie rakiety Falcon-9 znalazł się też mały satelita typu CubeSat 6U o nazwie STAR VIBE, który powstał w Polsce. Został on zaprojektowany i zbudowany przez inżynierów z wrocławskiej firmy Scanway (działającej we Wrocławskim Parku Technologicznym), we współpracy z niemieckim German Orbital Systems.

Na pokładzie rakiety znalazł się polski satelita STAR VIBE

Polska firma ogłosiła, że urządzenie dotarło na swoją orbitę i sprawuje się wyśmienicie. STAR VIBE to wysokorozdzielczy teleskop optyczny o nazwie STAR (Small Telescope for Advanced Reconnaissance) oraz system do autodiagnostyki satelitów o nazwie VIBE (Vision Inspection Boom Experiment).

Misja STAR VIBE pozwoli na sprawdzenie, jak warunki kosmiczne: promieniowanie UV, próżnia, wymagające cykle temperaturowe i mikrograwitacja wpływają na: elektronikę pozwalającą na akwizycję danych z sensorów optycznych, ich przetwarzanie i zapis, konstrukcje mechaniczne układów optycznych oraz projekty układów optycznych. Wiedza ta pozwoli lepiej chronić satelity przed awariami i wydłużyć ich żywot na orbicie.