Chińczycy pokazali film i ujawnili datę lądowania ludzi na Księżycu

Rakieta będzie oferowała udźwig 140 ton na LEO i 55 ton na Księżyc. Według planów, na razie ma powstać jej mniejsza wersja na bazie rakiety Długi Marsz 5. Składać się ma z trzech rdzeni Długi Marsz 5 o średnicy 5 metrów każda. Tymczasem rakieta Długi Marsz 9 ma być napędzana całą grupą silników. Pierwszy z nich to YF-79. Jest to jednostka przeznaczona do zasilania trzeciego stopnia rakiety. System pracuje na ciekłym wodorze i tlenie.

Chińczycy nie wyprzedzą Amerykanów, ale...

Niebawem testy przejdzie również silnik wodorowo-tlenowy YF-90. Dwie takie jednostki mają zasilać drugi stopień Długi Marsz 9. Silnik ma generować ciąg rzędu 220 ton. CNSA informuje też o testach największego, dwukomorowego silnika, czyli YF-130. Cztery takie jednostki mają napędzać główny stopień rakiety. Zasilane mają być naftą i tlenem oraz generować aż 500 ton ciągu każdy.

Chińska Agencja Kosmiczna planuje budowę drugiej generacji rakiety Długi Marsz 9. Ma ona powstać dopiero w drugiej połowie lat 30. i wzorowana ma być na amerykańskim Starship od Elona Muska. Oznacza to, że rakieta będzie odzyskiwana i ponownie wysyłana z misjami w kosmos. Na razie Amerykanie nie muszą obawiać się Chińczyków. Nie ma szans, by ktoś im przeszkodził w pierwszym w XXI wieku powrocie na Księżyc, ale pewne jest, że jeśli Chińczycy już się tam pojawią, to o wiele szybciej go skolonizują i na masową skalę zaczną wydobywać hel-3.