Niedługo rozpoczną się targi CES (Consumer Electronics Show), które w 2023 roku odbędą się w dniach 5-8 stycznia. W ich trakcie firmy z całego świata zaprezentują różnorakie nowinki technologiczne. Niektóre z nich ujrzały jednak światło dzienne nieco wcześniej, a wśród nich odnaleźć można inteligentny piekarnik Samsunga.

Piecze, umożliwia podgląd, ostrzega przed przypaleniem...

Bespoke AI Wall Oven to jedno z urządzeń kuchennych, które Samsung ujawnił przed targami. Dzięki niemu nie będziemy musieli otwierać piekarnika, aby skontrolować nasze wypieki. Jak to możliwe? Urządzenie ma wbudowaną kamerę oraz technologię AI.

Algorytm Pro Cooking może rozpoznać do 106 potraw i zalecić odpowiednią temperaturę, czas i tryb gotowania, a następnie wyśle powiadomienie, by zapobiec ewentualnemu przypaleniu.

Piekarnik ścienny otworzymy przyciskiem, co zapewnia mu dość elegancki wygląd, ale... zabiera rączkę, która w wielu domach służy do powieszenia ścierki kuchennej.

Jego ogromną zaletą jest też wbudowana kamera, która umożliwia podgląd zawartości piekarnika, a także... poprowadzenie transmisji na żywo, co szczególnie może się spodobać kucharzom, którzy dzielą się swoją działalnością na Instagramie czy Twitchu.

A może inteligentną lodówkę?

W ostatnich dniach Samsung zaprezentował też inteligentną lodówkę Bespoke Refrigerator Family Hub Plus. Urządzenie wyróżnia 32-calowy, pionowy ekran z możliwością wyświetlania zdjęć, zamawiania ulubionych zakupów za pomocą funkcji Amazon Your Essentials oraz... oglądania TikToków. W wybranych miejscach obejrzymy też na niej telewizję w ramach Samsung TV Plus.

Oba urządzenia raczej nie będą docelowym wyborem, gdy zepsuje nam się sprzęt kuchenny. Są jednak zdecydowanie ciekawą propozycją na rynku.