Uber i Bolt bezpieczniejsze? Nowe prawo dotyczące taksówek na aplikację

Jak czytamy na oficjalnej stronie gov.pl, w ostatnich latach rosły liczby przestępstw o charakterze seksualnym, które miały miejsce w popularnych taksówkach na aplikację. O ile w 2020 roku zanotowano 7 takich przypadków, to rok później było ich aż 21. Jeszcze więcej, bo 30, zostało zgłoszonych w 2022 roku.

Musimy zrobić wszystko, aby zapewnić pasażerkom bezpieczeństwo. Klucz do tego leży w wykorzystaniu technologii, którą oszukać dużo trudniej niż człowieka. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa

Dokładna weryfikacja kierowców

Wraz z wejściem nowelizacji w życie, każdy nowy kierowca danej firmy (Ubera, Bolta itp.) będzie musiał osobiście zgłosić się do danej firmy, gdzie zostanie zweryfikowana jego tożsamość. Wymagane będą dokumenty osobiste, zdjęcie, prawo jazdy i zaświadczenie o niekaralności. Cały proces będzie musiał odbyć się jeszcze przed przystąpieniem do wykonania pierwszego przewozu. Polskie prawa jazdy będą weryfikowane w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK).

Do tego dochodzi obowiązek firmy do weryfikacji, czy dany przewóz jest faktycznie realizowany przez przypisanego do niego kierowcę. Przedsiębiorstwa zajmujące się przejazdami na aplikację będą również zobowiązane do przechowywania wizerunków swoich kierowców przez 5 lat od momentu zaprzestania współpracy.

Przedsiębiorcy będą musieli również weryfikować – przed rozpoczęciem kursu – czy jest on faktycznie realizowany przez osobę, której ten przewóz zlecono. Ta weryfikacja będzie losowa, ale obowiązkowa i wykonywana nie rzadziej niż raz na sto przewozów. Firmy powinny wiedzieć, kto faktycznie dla nich pracuje i wykonuje te przewozy. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa

Nowe regulacje zakładają również możliwość dzielenia się informacjami na temat kierowców pomiędzy firmami, co pomoże w ich weryfikacji i umożliwi skuteczne przeciwdziałanie niepożądanym sytuacjom — w tym i tych, kiedy dochodzi do przestępstw.

Jeśli ktoś został z jakiegoś powodu zwolniony, to ta informacja może trafić do kolejnego potencjalnego pracodawcy. Dopuszczamy takie rozwiązanie, ponieważ ma ono charakter prewencyjny. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa

Za nieprzestrzeganie nowych zasad będzie mogła zostać nałożona kara w wysokości nawet 1 miliona złotych. Z całą pewnością cieszy fakt, że nowe przepisy skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa przejazdów w środowisku, które do tej pory nie należało do pieczołowicie kontrolowanych.