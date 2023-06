Ukraina czy Rosja? Eksperci wyjaśniają, kto naprawdę wygrywa wojnę

Rosyjskie morale sięgnęło dna

Wszyscy eksperci wojskowi wypowiadający się dla magazynu w tej sprawie, m.in. Marina Miron z Wydziału Studiów Wojennych w King's College London, David Lewis z Royal United Services Institute (RUSI) i Jarosława Barbieri z University of Birmingham, są jednak zgodni co do tego, że Rosja nie ma szans z Ukrainą w starciu na morale, zarówno obywateli, jak i wojska.



I dzieje się tak od samego początku wojny, bo podczas gdy obrońcy Kijowa niesieni są wsparciem niemal całego świata, legendami o Duchu Kijowa, tureckich Bayraktarach i innych spektakularnych akcjach udostępnianych w mediach społecznościowych, Moskwa musi się mierzyć z pasmem niepowodzeniem.

Nieudane zajęcie Kijowa w trzy dni, problemy z fatalnym wyposażeniem i przeterminowanymi racjami żywnościowymi czy niekończące się memy o rosyjskich żołnierzach rozkradających nawet toalety czy przegrywających z rolnikami - nie wspominając nawet o jawnym konflikcie z grupą Wagnera. Jewgienij Prigożyn od miesięcy podkopywał pozycję i ośmieszał rosyjskich dowódców, a w ostatni weekend zdecydował się nawet na "marsz sprawiedliwości" na Moskwę, którym upokorzył Władimira Putina.

Rośnie liczba osób, w tym wśród rosyjskiej społeczności nacjonalistycznej, które zaczynają wyrażać poważne wątpliwości co do postępów wojennych. Czy to oznacza jakiekolwiek zagrożenie dla reżimu, myślę, że to inna kwestia, ale najwyraźniej istnieje dość powszechne niezadowolenie przynajmniej z przebiegu wojny wyjaśnia David Lewis z Royal United Services Institute (RUSI), cytowany przez Insidera.

Rosja wygrywa jeśli chodzi o zdobycze terytorialne i przegrywa w zakresie morale, a co ze zwycięstwem na polu militarnym? Tu zdaniem ekspertów jesteśmy blisko remisu, co przekłada się też na cały konflikt i wiele zależeć będzie od sukcesu ukraińskiej kontrofensywy, która może skończyć się różnie, chociaż Ukraina może liczyć na coraz potężniejsze zachodnie wyposażenie i szkolenia ze strony krajów NATO, to Putin nie liczy się z życiem swoich żołnierzy i śmiało można zakładać, że zmusi ich do walki, nawet jeśli porażka będzie z góry przesądzona.



Myślę, że obie strony są względnie zrównoważone. Od dawna nie widzieliśmy dużych zmian na linii frontu. Oczywiście ukraińska kontrofensywa próbuje to zmienić, ale Rosja jest dość okopana, więc nawet niektóre lokalne zwycięstwa Ukrainy niekoniecznie oznaczają w tej chwili duże zwycięstwo strategiczne podsumowuje Lewis.