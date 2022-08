Obecnie na terenie Ukrainy w użyciu jest niesamowita ilość najróżniejszej maści broni. To istny poligon doświadczalny dla wielu koncernów zbrojeniowych świata. Chociaż ukraińska armia posiada sprzęt jeszcze pamiętający czasy Związku Radzieckiego i walczy nim z okupantem, to jednak w ręce żołnierzy wpadła ostatnio dużo nowsza broń, pochodząca prosto z Rosji.

I nie chodzi tutaj o sprzęt przejęty na polu walki, tylko dostarczony z odległego kraju. Miał on nigdy nie dostać się w ręce Ukraińców, a jednak stało się inaczej. Chodzi o opracowane przez Rosję na potrzeby Jordanii granatniki przeciwpancerne RPG-32 Nashshab.

Rosyjskie granatniki przeciwpancerne RPG-32 Nashshab w Ukrainie

Rozpoczęcie produkcji tej broni miało miejsce w 2000 roku przez rosyjski koncern Bazalt, a dostarczenie armii Jordanii pierwszych egzemplarzy w 2008 roku. Tamtejsza firma o nazwie Jadara w 2013 roku zajęła się jej produkcją już na terenie kraju. Granatniki powstają tam w 80-procentach z części dostarczanych z Rosji.

Jordańska firma jednak nie widziała nic złego w sprzedaży RPG-32 Nashshab obcym krajom, w tym z Bliskiego Wschodu i Afryki. Chociaż bezpośrednio ukraińska armia nie może kupić tej broni, to jednak weszła w jej posiadanie poprzez tajemniczego pośrednika. I tak Ukraińcy obecnie pacyfikują Rosjan za pomocą ich broni.

RPG-32 Nashshab przejęte przez ukraińską armię

RPG-32 Nashshab wykorzystuje granaty o kalibrze 72,5 mm lub 105 mm. Mowa tutaj o przeciwpancernym PG-32V z tandemową głowicą kumulacyjną. Jest ona zdolna przepalić ponad 650 mm stali pancernej chronionej pancerzem reaktywnym.

Jest też mniejszy TBG-32V z głowicą termobaryczną. Jest on skuteczny przeciwko lekko opancerzonym pojazdom czy fortyfikacjom. Granatnik ma masę 3 kilogramów, jest w stanie oddać co najmniej 200 strzałów i został wyposażony w dalmierz laserowy oraz komputer balistyczny. RPG-32 Nashshab jest zdolny do prowadzenia skutecznego ostrzału na dystansach do 700 m.