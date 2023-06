Ukraińcy wyzwalają, a Ukrposhta stawia takie "kosmiczne" kontenery

Ukrposhta, czyli ukraiński odpowiednik Poczty Polskiej, informuje, że jest przygotowana na postępy w wyzwalaniu okupowanych przez Rosjan terytoriów Ukrainy. Przedsiębiorstwo zakupiło dziesiątki kontenerów, które będą pełniły rolę tymczasowych urzędów pocztowych.

— Widzieliśmy już, do czego zdolni są rosyjscy barbarzyńcy. A ich okrucieństwa w rejonie Chersonia tylko potwierdzają miano kraju terrorystycznego. W moich podróżach służbowych do obwodu ługańskiego, donieckiego i innych terytoriów frontowych, zrozumiałem, co nas tam czeka. Niestety, będzie to zniszczona infrastruktura, bo okupant kieruje się jedną zasadą "jak nie moje, to niczyje" — przyznał Ihor Smilański, dyrektor Generalny Ukrposhty.

Reklama