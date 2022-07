Energia słoneczna jest zarówno bezpłatna, jak i łatwo dostępna. Istniejące rozwiązania paneli słonecznych są przeznaczone do użytku przemysłowego lub są zbyt ciężkie do zainstalowania bez pomocy wykwalifikowanego zespołu technicznego. (...) Dostarczamy narzędzie, którego każda osoba, zarówno właściciel, jak i najemca, może na co dzień używać w domu do zasilania domowych urządzeń

tłumaczy autorka pomysłu.