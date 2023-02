Unia Europejska idzie śladem USA. TikTok znika ze smartfonów

Co na to ByteDance? Rzecznik TikToka poinformował, że zdaniem firmy to zawieszenie jest błędnym krokiem, który opiera się na fundamentalnych nieporozumieniach. Wyraził zaskoczenie, że Komisja Europejska nie skontaktowała się z nimi bezpośrednio ani nie przedstawiła żadnych wyjaśnień, w związku z czym poprosili o spotkanie, aby wyjaśnić, w jaki sposób chronią dane 125 milionów ludzi w całej UE, którzy co miesiąc odwiedzają TikToka.

Nieustannie ulepszamy nasze podejście do bezpieczeństwa danych, w tym poprzez utworzenie trzech centrów danych w Europie do lokalnego przechowywania danych użytkowników, dalsze ograniczanie dostępu pracowników do danych i minimalizację przepływu danych poza Europą dodaje.

Trudno powiedzieć, czy do spotkania dojdzie, a nawet jeśli, czy przyniesie to jakiekolwiek efekty, bo TikTok znajduje się na celowniku Unii Europejskiej już od pewnego czasu. Po pierwsze, regularnie budzi kontrowersje ze względu na niebezpieczne trendy i "wyzwania", które narażają nieletnich użytkowników na utratę zdrowia, a nawet życia, a co więcej istnieją podejrzenia, że chiński rząd może wykorzystywać aplikację do uzyskiwania dostępu do danych użytkowników.

Tak jak wspomnieliśmy, amerykańska administracja już pod koniec ubiegłego roku zbanowała aplikację na większości swoich urządzeń, urzędnicy w wielu stanach wprowadzili podobne zakazy, a TikTok jest też zabroniony w niektórych sieciach uniwersyteckich - co więcej, podejmowane są również wysiłki, aby całkowicie zakazać TikToka w USA.