Naukowcy z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego w Kopenhadze zbudowali chip fotoniczny, za pomocą którego w spektakularny sposób zwiększyli przepustowość kabla światłowodowego. W trakcie eksperymentów, fotoniczny chip przyspieszył przesył danych z prędkością do 1,84 petabitów na sekundę. Oznacza to, że tylko w czasie jednej sekundy można teraz przesłać aż 230 milionów zdjęć.

Tajemnica niesamowitych możliwości technologii opracowanej przez zespół Asbjørna Arvada Jørgensena tkwi w utworzeniu specjalnych kanałów w chipie w celu podziału strumienia optycznego przesyłanych danych. Jak tłumaczą naukowcy, najpierw podzielili oni strumień danych na 37 sekcji, a następnie kanały zostały jeszcze rozbite na 223 fragmenty częstotliwości zawarte w poszczególnych wycinkach widma elektromagnetycznego.

Fotonowe chipy znacząco przyspieszą globalny internet

Podział strumienia przesyłanych danych w chipie fotonowym sprawił, że informacje nie kolidowały ze sobą i docelowo zwiększyła się przepustowość kabla światłowodowego. Chociaż testy były przeprowadzane w sieci o długości zaledwie 8 kilometrów, to jednak naukowcy z Kopenhagi podali, że ich technologię fotoniczną można rozszerzyć na całą planetę za pomocą urządzenia, które ma wielkość pudełka zapałek.

Największym atrybutem wynalazku z Danii jest fakt, że obecnie tylko jeden kabel światłowodowy wspomagany chipem ma dwa razy większą przepustowość niż używane obecnie wszystkie kable światłowodowe na całym świecie. Naukowcy chwalą się, że ich technologia pozwoli nie tylko zwiększyć przesył danych na dowolnych sieciach bardzo niskim kosztem, ale również pozytywnie wpłynie na ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

— Można powiedzieć, że średni ruch internetowy na świecie wynosi ok. petabita na sekundę. To, co przekazujemy, to dwa razy więcej — powiedział Asbjørn Arvad Jørgensen, szef zespołu naukowego z Danii. — To niewiarygodnie duża ilość danych, które przesyłamy, w zasadzie mniej niż milimetrem kwadratowym kabla. To tylko pokazuje, że dzięki połączeniom internetowym możemy zajść o wiele dalej niż dzisiaj — dodał Jørgensen.