Google nie potwierdza, ale też nie zaprzecza

Błędy w działanu usługi to jedno, ale jasne komunikaty o restrykcjach związanych z dzieleniem konta świadczą o pójściu śladami Netfliksa. Na razie brak oficjalnych doniesień ze strony Google, jakoby YouTube TV miało w podobny sposób ograniczyć współdzielenie kont przez osoby nie mieszkające pod jednym adresem.

Gdyby się to potwiedziło, to cała zmiana zostałaby wprowadzona po cichu. Zupełnie inaczej, niż miało to miejsce w przypadku platformy VOD popularnej na całym świecie. O Netfliksie mówili wszyscy - ba, wiele osób ogłosiło rezygnację z usługi. Ciekawe, czy w przyszłości podobny los spotka np. YouTube Premium.