No cóż, nie w Iranie, a przynajmniej w przypadku jednostek nawodnych, które możemy zobaczyć na nowym nagraniu - tu żołnierze muszą osobiście nakierować łódź na cel, a następnie ewakuować się, wskakując do wody, co jak słusznie zauważają użytkownicy w komentarzach do filmu, w niektórych warunkach i tak oznacza pewną śmierć.



Iran ma starą taktykę i nowoczesny pocisk hipersoniczny

I mocno kontrastuje z ostatnimi zapowiedziami Iranu, który dołączył do wyścigu po broń hipersoniczną i na początku czerwca zaprezentował swój pocisk Fattah.



Według podanych informacji celować ma on w "zaawansowane systemy antyrakietowe wroga i stanowi duży skok pokoleniowy w dziedzinie pocisków rakietowych", bo jest w stanie ominąć nawet najbardziej zaawansowane systemy amerykańskie czy izraelską Żelazną Kopułę. Zasięg Fattah wynosić ma 1400 km, a jego maksymalna prędkość dobija do Mach 14, czyli 15 tys. km/h

Co więcej, wszyscy widzieliśmy skutki ataków irańskich dronów-kamikadze Shahed-136 w Ukrainie, a Mark Miley, jeden z czołowych generałów sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów już w marcu przekonywał, że w ciągu kilku miesięcy Iran dysponować może bronią jądrową, więc możliwości i umiejętności lokalnym zbrojmistrzom z pewnością nie brakuje.