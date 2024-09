Nowe telefony otrzymają aparaty fotograficzne, które przygotowano we współpracy z niemiecką firmą Leica. Wcześniej jej logo trafiało na smartfony marki Huawei, ale od kilku lat znajdują się na modelach Xiaomi. Wydarzenie będzie oczywiście transmitowane i będzie je można oglądać na żywo w mediach społecznościowych producenta.

Ceny Xiaomi 14T i 14T Pro mają być atrakcyjne

Xiaomi 14T i 14T Pro to flagowce, ale wiele wskazuje na to, że pod względem cen producent tym razem pozytywnie zaskoczy. Do sieci przedostały się kwoty w euro i te wcale nie są jakieś wysokie. Ile trzeba będzie zapłacić?

Xiaomi 14T Pro w wersji z 12 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane ma kosztować w Europie 800 euro. To oznacza, że w Polsce pewnie zapłacimy "tylko" 3499 złotych, ale na razie są to wyłącznie nasze przypuszczenia, a nie coś w 100 proc. pewnego. Mimo to będzie taniej względem wielu droższych flagowców konkurencji.

Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku modelu bez dopisku Pro w nazwie. Cena Xiaomi 14T ma być niższa od 600 euro! W Polsce możemy więc obstawić kwotę 2599 zł, ale czy tak będzie, to przekonamy się za dwa tygodnie.

Xiaomi 14T Pro nie jest zupełnie nowym smartfonem, a przebrandowanym modelem Redmi K70 Ultra z Chin, ale z pewnymi zmianami. Telefon ma 6,67-calowy ekran OLED 1.5K, mocny procesor MediaTek Dimensity 9300+ oraz baterię o pojemności 5000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie. Poza tym znajdziemy tu potrójny aparat z logo firmy Leica, który składa się z dwóch 50-megapikselowych sensorów i jednego 12 MP.

