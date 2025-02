Xiaomi 15 Ultra to smartfon, który ma rywalizować m.in. z Samsungiem Galaxy S25 Ultra . Nowy fotoflagowiec zadebiutował w Chinach, ale na dniach zobaczymy go również w Europie. Premiera na Starym Kontynencie została zaplanowana na 2 marca .

Smartfon Xiaomi 15 Ultra to urządzenie z półki premium i odzwierciedlają to jego ceny. W Chinach, gdzie premiera odbyła się w czwartek, telefon jest dostępny od 6499 juanów (ok. 3,6 tys. zł). Za najmocniejszą wersję z 1 TB pamięci oraz łącznością satelitarną trzeba zapłacić 7999 juanów (ok. 4,4 tys. zł).