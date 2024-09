Xiaomi wprowadza do Polski nowe flagowce. Jeden z nich mógłby być tańszy

Xiaomi zorganizowało w czwartek specjalną konferencję, która odbyła się w Niemczech. W trakcie wydarzenia zaprezentowano nowe flagowce. Są to modele Xiaomi 14T i 14T Pro oraz składany Mix Flip. Ile kosztują nowe smartfony i co mają do zaoferowania?

Xiaomi 14T i 14T Pro to nowe flagowce w dobrych cenach

Xiaomi 14T i 14T Pro to dwa nowe smartfony z półki premium, które to jednak nie są przesadnie drogie, do czego producent już nas przyzwyczaił w przypadku serii T. Polskie ceny prezentują się następująco:

Xiaomi 14T Pro - od 3999 zł

Xiaomi 14T - od 2999 zł

Smartfon Xiaomi 14T Pro to flagowiec z bardzo mocnym czipem MediaTek Dimensity 9300+ (Dimensity 8300 Ultra w wersji bez dopisku Pro). Telefon ma 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli, odświeżaniem obrazu w 144 Hz oraz jasności sięgającej aż 4000 nitów.

Reklama

Zdjęcie Xiaomi 14T i 14T Pro to flagowce w dobrych cenach. / Xiaomi / materiały prasowe

Smartfon ma potrójny aparat opracowany we współpracy z Leicą. Główny obiektyw ze światłem f/1.6 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Podobnie teleobiektyw dla zoomu. Natomiast kamera ultrszerokokątna została połączona z 12-megapikselowym czujnikiem. Przednia pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli. Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 120 W.

Cena Xiaomi Mix Flip w Polsce dosyć wysoka

Ostatnią z nowości jest składany smartfon Xiaomi Mix Flip, który to w Chinach debiutował w lipcu. Teraz trafił także do Polski, ale jest dosyć drogi. Urządzenie można kupić za 5699 zł. Cena jest więc o 600 zł wyższa w porównaniu z Samsungiem Galaxy Z Flipem 6 o tym samym rozmiarze pamięci.

Xiaomi Mix Flip wyróżnia się dużym ekranem OLED-owym o przekątnej 6,86 cala, który się rozkłada. Wyświetlacz na pleckach też nie jest mały, bo ma przekątną 4,01 cala i oferuje dużą rozdzielczość obrazu. Za obliczenia odpowiada tu Snapdragon 8 Gen 3 wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 512 GB miejsca.

Zdjęcie Składany smartfon Xiaomi Mix Flip nie jest najtańszy. / Xiaomi / materiały prasowe

Aparat fotograficzny jest podwójny i składa się z obiektywu szerokokątnego (f/1.7 z OIS) oraz teleobiektywu, które połączono z 50-megapikselowymi sensorami. Bateria o pojemności 4780 mAh wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W.

Kupując smartfony z serii Xiaomi 14T można liczyć na cashback w wysokości do 800 zł. Poza tym klienci mogą wziąć udział w specjalnej loterii, gdzie w ramach nagród przewidziano m.in. 2 x 100 tys. zł na wakacje.