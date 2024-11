XPeng zaskoczył Elona Muska. Zbudowali robota marzeń

Podobne wizje ma Elon Musk w przypadku swojego Optimusa. Maszyna ma zastąpić ludzi w fabrykach, wykonywać za nas codzienne czynności, a nawet stać się przyjacielem człowieka. W opublikowanych filmach można było zobaczyć, jak Optimus "przygotowuje śniadanie". Powolnym, lecz konkretnym ruchem wyjmuje jajko z kartonu, robi to z wyjątkową precyzją i delikatnością. Robot potrafi także tańczyć.

Elon Musk wierzy, że jego robot będzie najbardziej zaawansowanym na świecie, a to za sprawą potężnego procesora AI, który go napędza. Powstał on na bazie technologii autonomicznych stosowanych w pojazdach Tesli. Mowa tu o słynnym autopilocie. Pozwala on np. na autonomiczną jazdę po mieście.

Walka Tesli z XPeng o pierwsze robota humanoidalnego

Na razie nie wiadomo, kiedy robot Iron od firmy XPeng trafi do sprzedaży, ale możemy się domyślać, że stanie się to dopiero za kilka lat, podobnie jak będzie to miało miejsce w przypadku Optimusa. Obecnie trwają nad nimi zaawansowane prace. Chociaż zaskakują swoimi możliwościami, to tym maszynom wciąż daleko do sprawności ludzi. Analitycy technologiczni na razie nie mają pojęcia, który z robotów będzie bardziej zaawansowany i szybciej trafi do sprzedaży, ale niedaleka przyszłość zapowiada się wyśmienicie.

Przy okazji tematu robotów nie można nie wspomnieć, że rod kilku dni rezydencja prezydenta-elekta Donalda Trumpa w Mar-a-Lago na Florydzie jest chroniona przez flotę zaawansowanych i uzbrojonych robotów należących do Secret Service. Robo-psy zostały wyposażone w lekkie karabiny maszynowe, zestawy czujników i detektorów oraz systemy GPS. Ich zadaniem jest patrolowanie posiadłości, wpierając w tym działania funkcjonariuszy używających pojazdów opancerzonych i łodzi patrolowych.