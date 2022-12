YouTube wprowadza system kar dla użytkowników. Chodzi o złe zachowanie

Złośliwe komentarze na YouTube

Wredne, niekiedy wulgarne czy obraźliwe komentarze w Internecie nie są niczym nowym. Nie oznacza to jednak, że można je akceptować i przechodzić z nimi do porządku dziennego. Serwis YouTube postanowił położyć im kres, przez co nie tylko twórcy treści, ale i komentujący będą bacznie obserwowani pod kątem swoich zachowań.

Po testach i pilotażowym wprowadzaniu nowej funkcji YouTube oficjalnie ogłosił, że od teraz komentarze pod filmami będą bacznie obserwowane. Każdy użytkownik, który napisze nieodpowiedni, np. złośliwy czy wulgarny komentarz, otrzyma stosowne powiadomienie. Kolejne przekroczenie granicy będzie skutkowało banem. Na początek zostanie on zablokowany na 24 godziny.

YouTube zapewnia, że w każdej sytuacji osoba będzie mogła złożyć stosowne odwołanie, co zapewne będzie skutkować ponownemu przyjrzeniu się sprawie. Nie oznacza to jednak, że każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie. Miejsce z pewnością będą mieć sytuacje, gdy komentarz bezwzględnie łamie regulamin serwisu i żaden opór nie zmieni nałożonej decyzji oraz kary.

Nowa jakoś na YouTube?

Włodarze platformy chcą w ten sposób sprawić, aby społeczność i osoby stosujące się do zasad nie były narażone na wulgarne ataki ze strony tych, którzy swoimi wypowiedziami psują panującą atmosferę. Co więcej, agresja czy hejt mogą powodować znacznie gorsze konsekwencje, niż czyiś popsuty humor.

Naszym celem jest zarówno ochrona twórców przed użytkownikami próbującymi negatywnie wpłynąć na społeczność poprzez komentarze, jak i zapewnienie większej przejrzystości użytkownikom, którym mogły zostać usunięte komentarze z powodu naruszenia zasad, i mamy nadzieję, że pomożemy im zrozumieć nasze wytyczne dla społeczności. Blog Team YouTube

Na razie takie powiadomienia i weryfikacja komentarzy będą dotyczyć jedynie anglojęzycznej strony serwisu. Jeżeli uważacie, że "polski YouTube" pełen jest błazenady, chamstwa i głupoty, to... dalej tak będzie. Przynajmniej do czasu, gdy omawiana usługa otrzyma wsparcie dla polskiej wersji językowej.

Boty i sztuczna inteligencja

To jednak nie koniec działań, które YouTube będzie podejmować w walce z niepożądanymi zachowaniami na platformie z wideo. Dużym problemem, obok agresywnych i wulgarnych zachowań, jest również spam. Za ten odpowiadają w głównej mierze boty, a dotyczy on sekcji komentarzy i czatów live podczas transmisji.

W tym wypadku zamiast tradycyjnych metod moderacji użyta zostanie sztuczna inteligencja i algorytmy przystosowane do wykrywania takich treści.

Pracowaliśmy nad ulepszeniem naszych zautomatyzowanych systemów wykrywania i modeli uczenia maszynowego w celu identyfikowania i usuwania spamu. W miarę jak spamerzy zmieniają taktykę, nasze modele uczenia maszynowego są stale ulepszane, aby lepiej wykrywać nowe rodzaje spamu. Blog Team YouTube

Jak widać, swego rodzaju wyzwaniem było zmienianie taktyki i sposobu działania przez boty. W tym wypadku algorytmy są w stanie dostosowywać się, a ich elastyczność pomoże w ciągłym monitorowaniu pojawiających się wpisów.

Metoda ta była testowana w ciągu bieżącego roku. Jak podaje YouTube, przez 6 miesięcy platforma usunęła ponad 1 miliard spamerskich i wulgarnych komentarzy. Mimo to droga wiodąca do oczyszczenia platformy jest jeszcze bardzo daleka.