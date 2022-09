Niewielu miało i będzie miało dostęp do wnętrza nowego sarkofagu w elektrowni w Czarnobylu. Jedną z osób, która mogła go zwiedzić, jest YouTuber Kyle Hill. Znany popularyzator wiedzy opublikował na swoim kanale najnowszy film, który jest zapisem jego podróży do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia i zwiedzania elektrowni, w tym samego nowego sarkofagu.

Budowa i oddanie do użytku nowego sarkofagu było historycznym wydarzeniem nie tylko dla Ukrainy, ale również dla całego świata. Nowa arka zapewni bowiem bezpieczeństwo ludzkości na przynajmniej 100 lat i pozwoli, po ponad 30 latach od tej potwornej katastrofy, w końcu rozpocząć prace związane z demontażem starego sarkofagu, który grozi zawaleniem.

Nowy sarkofag to największa ruchoma struktura lądowa na świecie

Łukowo sklepiona nowa osłona warta jest 1,5 miliarda euro i jest największą w historii ludzkości zbudowaną ruchomą strukturą lądową. Ma 257 metrów rozpiętości, 162 metry długości i 108 metrów wysokości. Jej masa wraz z wyposażeniem wynosi 36 tysięcy ton.

Jak się oficjalnie szacuje, szczątki reaktora nr 4 wciąż kryją ok. 95 procent ze 180 ton paliwa, którym był załadowany w momencie wybuchu. Demontaż sarkofagu ma objąć elementy budowlane o łącznej masie ponad 500 ton. Część z nich już zrealizowano, ale cały projekt może potrwać kilka dekad.

Czarnobyl miał być centrum światowej ekologii

W 2019 roku, gdy odbyło się uroczyste otwarcie do użytku nowego sarkofagu, na miejscu pojawił się sam prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. W swoim przemówieniu zapowiedział, że strefa Czarnobylska stanie się pępkiem świata w kwestiach ekologii. Przypomnijmy, że rząd miał plany budowy tam największej na świecie farmy solarnej i osiedli mieszkaniowych.

— Przestańmy w końcu odstraszać ludzi, turystów i przekształćmy strefę w naukowy i w przyszły turystyczny magnes. Zróbmy tę ziemię strefą wolności, która stanie się jednym z symboli nowej Ukrainy, bez korupcji i głupich zakazów, z inwestycjami i przyszłością. Zrobimy to razem — powiedział Zełenski.

Niestety, te plany szybko się nie zrealizują. W lutym bieżącego roku doszło do agresji Rosji na Ukrainę. Obszar Czarnobyla został zajęty przez rosyjską armię, która dokonała dużych zniszczeń na terenie elektrowni. Chociaż w tym rejonie Ukrainy nie ma już Rosjan, to jednak obecnie do odwołania wstrzymano zwiedzanie strefy i samego obiektu.