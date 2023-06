Autorem największego telefonu typu iPhone na świecie jest amerykańska gwiazda serwisu YouTube Matthew Been, którego filmy śledzi 4,3 miliona osób. Trudno jednak podejrzewać, że youtuber bez doświadczenia w konstruowaniu zaawansowanych urządzeń sam wykonał tak skomplikowany model telefonu. Raczej należy podejrzewać, że jedynie zlecił jego wykonanie specjalistycznej firmie. I trzeba przyznać, że zadanie zostało wykonane na medal.

Youtuber wyjaśnił, że tworząc telefon-gigant postawił sobie jeden cel: ma być on identyczny jak oryginał w najdrobniejszych szczegółach. I trzeba przyznać, że się to w pełni udało, choć kilka rzeczy zdumiewa. Dociekliwi internauci zauważyli bowiem, że po każdorazowym uruchomieniu dowolnej aplikacji w prawym, górnym rogu pokazuje się zielona ikona aparatu. To znak, że w gigancie zainstalowany został system Android, który jedynie symuluje iOS.