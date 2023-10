Spis treści: 01 Jak pobrać Android 14?

02 Co nowego w Android 14?

03 Jak działa Android 14? Jest dobrze

Jak pobrać Android 14?

Zgodnie z zapowiedziami, premiera systemu Android 14 została połączona z oficjalnym debiutem telefonów Google Pixel 8 i 8 Pro. Co oczywiste, nowe smartfony amerykańskiej firmy trafią do nabywców z zainstalowanym systemem w wersji czternastej. A jak mogą go pobrać pozostali użytkownicy?

Reklama

Obecnie Android 14 jest dostępny jedynie dla posiadaczy telefonów Google Pixel, dotyczy do modeli od 4a 5G w górę. Jeżeli korzystacie z Pixela 5, 6 czy 7, to również możecie zainstalować najnowszy system operacyjny. Wystarczy wejść w ustawienia telefonu i skorzystać z zakładki System i Aktualizacja systemu. W ten sposób otrzymacie najnowszego Androida.

Co nowego w Android 14?

Personalizacja, zdrowie i bezpieczeństwo - te trzy hasła rozpoczną szybkie omówienie nowości, jakie przyniósł ze sobą najnowszy system operacyjny od Google. Android 14 pozwala na znacznie lepszą i bogatszą personalizację np. ekranu blokady i nie tylko. Niestandardowe skróty na ekranie blokady to ogromne ułatwienie, a przełączanie tapet czy wdrożenie do nich sztucznej inteligencji (generator tapet) działa świetnie.

Zdrowie można określić mianem apki Health Connect, która połączy wszystkie inne programy zdrowotne w naszym telefonie. Korzystając z różnych platform, otrzymamy jednolite połączenie wszelkich wskaźników i wskazań, które są raportowane na podstawie badań naszego ciała. A co z bezpieczeństwem? Jest zaawansowane szyfrowanie, 6-cyfrowe kody PIN czy brak konieczności wciskania Enter po wprowadzeniu odpowiedniej kombinacji.

Nie zapominajmy też o kamerce internetowej - to doprawdy interesująca nowość w Android 14, o której pisaliśmy już jakiś czas temu. Z pozoru może wydawać się nieistotną, jednak w praktyce będzie to przydatny gadżet.

Nowy design?

Android 14 pozwala również na ciekawsze spersonalizowanie wyglądu ekranu w naszym telefonie, jak i samego systemu. Pojawił się tryb monochromatyczny dla lubiących miniamlizm. W finalnej wersji nie zabraknie wyświetlania Ultra HDR czy powiadomienia flash - wizualne formy informowania o przychodzących wiadomościach i nie tylko.

Większa dostępność - Android dla każdego

Nie chodzi tu o możliwość wgrania systemu na każdy sprzęt, lecz o ułatwienie korzystania z systemu tym, którzy cierpią np. na problemy ze wzrokiem lub słuchem. Przykładem takiej dostępności są nie tylko wspomniane wcześniej powiadomienia, ale również ulepszone narzędzia zoom do wyświetlania elementów w większym formacie czy poprawioną integrację z aparatami słuchowymi.

Zobacz: Jakie telefony dostaną Android 14?

Zdjęcie Android 14 na Google Pixel 7 Pro. / Dawid Szafraniak / materiał zewnętrzny

Jak działa Android 14? Jest dobrze

Chociaż wiele z funkcji Android 14 jest albo w fazie Beta, albo jeszcze ich nie wydano, to można już poniekąd ocenić obecny stan systemu. Zaktualizowałem swojego Pixela 7 Pro aby sprawdzić, czy nowy Android działa jak należy. Póki co jest naprawdę nieźle i w zasadzie nie ma się do czego przyczepić.

Oczywiście, system od Google w najnowszej wersji nie jest w żadnym wypadku rewolucyjnym. To nie wywrócenie świata zielonego robota do góry nogami, a ewolucja i dodanie kilku ciekawych opcji. Osobiście uwielbiam już w tym momencie ekran blokady, choć taka opcja powinna być dostępna wcześniej. Przyznam, że do Androida wróciłem w sierpniu, po kilku latach z iOS. Byłem wtedy zaskoczony, że nie mogę ot tak edytować tych przycisków. Teraz jest wreszcie w porządku!

Zdjęcie Googe Pixel 7 Pro i Android 14. / materiały własne / materiał zewnętrzny

Co ciekawe, niektórzy uważają, że aktualizacja do Android 14 poprawiła czas pracy baterii. Taką opinią podzielił się Peter z serwisu PhoneArena. Ja na razie nie zauważyłem jakichkolwiek zmian w tym aspekcie, ale dam sobie kilka dni na potestowanie i zwracanie uwagi na ten element. Do tej pory bateria w smartfonie Pixel działała mi najdalej do wieczora, może czas na nocne testowanie smartfona?