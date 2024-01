Według Sekurak.pl zakłócenia mogą potencjalnie dotyczyć nie tylko samego GPS, ale również Galileo, Beidou czy Glonass.

Wpływ na loty

Na ten moment nie ma żadnych informacji na temat tego, aby jakiekolwiek loty zostały wstrzymane z powodu odnotowanych przez GPSJAM zakłóceń. Samoloty są wyposażone w urządzenia nawigacyjne pozwalające określić dokładne położenie maszyny w przestrzeni powietrznej, jednak system wspierany jest przez naziemne pomoce nawigacyjne, takie jak VOR, DME czy ILS.

Co więcej, wykorzystywane są podczas lotów systemy nawigacji bezwładnościowej, które oparte są o informacje z autonomicznych czujników zainstalowanych bezpośrednio na pokładzie samolotu. Do dyspozycji pozostaje jeszcze radiowysokościomierz albo wysokościomierz barometryczny.

Informacje na temat przyczyn zakłóceń są niejednoznaczne

Wokół ostatnich zakłóceń sygnału GPS narosło wiele teorii, często niesprawdzonych. Jednak według słów Tomasza Modrzejewskiego, rzecznika prasowego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, z którym w grudniu rozmawiał Wiktor Piech dla redakcji GeekWeek: PAŻP może potwierdzić, że zakłócenia sygnału GPS miały faktycznie miejsce. Za lokalizację i identyfikację zakłóceń w Polsce odpowiada UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej). Wiedzę na ten temat może posiadać również operator systemu GPS.

Co jakiś czas w mediach społecznościowych pojawiają się informacje na temat zakłóceń sygnału GPS nad Polską. Jednak nie wydaje się, aby wpływało to w jakikolwiek sposób na życie zwykłych ludzi. Pierwsze doniesienia zaczęły się pojawiać już 15 grudnia, jednak do tej pory nie podano oficjalnych przyczyn owych anomalii. Badacze zajmujący się pogodą kosmiczną wykluczyli możliwość wpływu burzy słonecznych w tych dniach na komunikację GPS.

Portal Sekurak.pl sugeruje natomiast, że przyczyną zakłóceń mogą być ćwiczenia prowadzone przez NATO. Natomiast Tomasz Szulc, dyrektor działu analiz Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych, zasugerował na platformie X, że zakłócenia GPS-u mogły być powiązane z działaniami Rosji w zakresie walki radioelektronicznej.

